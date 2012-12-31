به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر عطار باشی در خصوص نظارت بر مراکز کشتار دام اظهار کرد: با توجه به نقشی که سلامت فرآورده های خام دامی در تامین امنیت غذایی جامعه دارد و نیز نذورات گسترده خیرین و استقبال از فرآورده های دامی، عرضه و توزیع فرآورده های خام دامی به طور ویژه نظارت خواهد شد و اکیپ های ثابت و سیار دامپزشکی در مشهد و دیگر شهرستان های استان در ایام تعطیل مذکور به حال آماده باش خواهند بود.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی خراسان ‌رضوی کشتار غیر مجاز دام، تولید و عرضه فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی و موارد مشابه را از جمله مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی خواند و در این زمینه به ماده 688 قانون مجازات اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: به موجب این قانون، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع است و برای مرتکبین آن از سوی مراجع قضایی مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

عطار باشی فعال بودن کشتارگاه های دام استان در دهه آخر صفر و حضور فعال بازرسین بهداشتی در مراکز یاد شده برای نظارت بر بهداشت فرآورده های خام دامی، اطلاع رسانی از طریق شورای مرکزی هیئت های مذهبی به کلیه هیئت ها برای خودداری از کشتار غیرمجاز دام، بویژه در معابر عمومی را از جمله دیگر مواردی دانست که این اداره کل پی گیری آن را همچنان بر عهده خواهد داشت.

وی از مسئولین هیئت های مذهبی نیز خواست تا ضمن رعایت بهداشت در تهیه مواد غذایی، در نگهداری و بکارگیری انواع فرآورده های خام دامی بکار رفته در نذورات و پذیرای عزاداران هیئت ها دقت لازم را داشته باشند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی خراسان ‌رضوی با تاکید بر مخاطره آمیز بودن کشتار دام در معابر و مساجد و تکایا از نظر بهداشتی، از خیرین و مسئولین هیئت‌های مذهبی نیز خواسته است تا گوشت مورد نیاز خود را طی دهه آخر ماه صفر از کشتارگاه‌ها و مراکز مجاز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و جهت انجام کشتار نذری فقط به کشتارگاه‌ها مراجعه کنند.