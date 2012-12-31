آغاز مراسم 12 شب تعزیه خوانی در دامغان

ابوالفضل صادقی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در ماه صفر و مصادف شدن با ایام اربعین حسینی مراسم تعزیه خوانی از سوی گروه های تعزیه خوان شهرستان دامغان از شامگاه یکشنبه در تالار منوچهری دامغانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان آغاز شد.

وی اضافه کرد: این آئین تعزیه خوانی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان و حوزه هنری استان سمنان با همکاری فرمانداری و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان به مدت 12 شب از ساعت 16 تا 20 با اجرای برنامه تعزیه خوانی برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان تصریح کرد: در این 12 شب 24 گروه تعزیه خوان از روستاهای علیان، قاسم آباد، فیروزآباد، صلح آباد، عبدیاء، فرات، عباس آباد، حجاجی، امروان، معصوم آباد و سیدآباد و گروه های تعزیه خوانی غلامان اهل بیت،مسلم ابن عقیل (ع)، جوانا علمدار کربلا، فرهنگی و هنری آزاد صحنه، انصارالحسین، جوانان بین الحرمین، برادران مربی، مخلصین معصومین، سیدالشهداء(ع) و نوای عاشورا به اجرای برنامه تعزیه خوانی خواهند پرداخت.

صادقی نژاد خاطرنشان ساخت: اختتامیه آئین تعزیه خوانی گروه های تعزیه خوان شهرستان دامغان در روز 28 صفر مصادف با 22 دی ماه سال جاری با حضور مسئولان استان و شهرستان دامغان برگزار می شود و از گروه های تعزیه خوان که در طول مدت 12 شب به اجرای برنامه تعزیه خوانی پرداخته بودند تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی گفت: تعظیم شعائر دینی و گرامیداشت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در ماه صفر از مهمترین اهداف برپایی تعزیه خوانی در شهرستان دامغان است که امیدواریم ارادتمندان سرور و سالار شهیدان از این برنامه ها استقبال نمایند.