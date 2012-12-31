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۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۰۲

صادقی‌نژاد به مهر خبر داد:

آغاز مراسم 12 شب تعزیه خوانی در دامغان

آغاز مراسم 12 شب تعزیه خوانی در دامغان

دامغان–خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان از آغاز مراسم تعزیه خوانی توسط 24 گروه تعزیه خوان به مدت 12 شب در این شهرستان خبر داد.

ابوالفضل صادقی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در ماه صفر و مصادف شدن با ایام اربعین حسینی مراسم تعزیه خوانی از سوی گروه های تعزیه خوان شهرستان دامغان از شامگاه یکشنبه در تالار منوچهری دامغانی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان آغاز شد.

وی اضافه کرد: این آئین تعزیه خوانی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان و حوزه هنری استان سمنان با همکاری فرمانداری و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان به مدت 12 شب از ساعت 16 تا 20 با اجرای برنامه تعزیه خوانی برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دامغان تصریح کرد: در این 12 شب 24 گروه تعزیه خوان از روستاهای علیان، قاسم آباد، فیروزآباد، صلح آباد، عبدیاء، فرات، عباس آباد، حجاجی، امروان، معصوم آباد و سیدآباد و گروه های تعزیه خوانی غلامان اهل بیت،مسلم ابن عقیل (ع)، جوانا علمدار کربلا، فرهنگی و هنری آزاد صحنه، انصارالحسین، جوانان بین الحرمین، برادران مربی، مخلصین معصومین، سیدالشهداء(ع) و نوای عاشورا به اجرای برنامه تعزیه خوانی خواهند پرداخت.

صادقی نژاد خاطرنشان ساخت: اختتامیه آئین تعزیه خوانی گروه های تعزیه خوان شهرستان دامغان در روز 28 صفر مصادف با 22 دی ماه سال جاری با حضور مسئولان استان و شهرستان دامغان برگزار می شود و از گروه های تعزیه خوان که در طول مدت 12 شب به اجرای برنامه تعزیه خوانی پرداخته بودند تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی گفت: تعظیم شعائر دینی و گرامیداشت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در ماه صفر از مهمترین اهداف برپایی تعزیه خوانی در شهرستان دامغان است که امیدواریم ارادتمندان سرور و سالار شهیدان از این برنامه ها استقبال نمایند.

کد مطلب 1780155

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