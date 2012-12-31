۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

رئوفی نژاد:

اولین ستاد ساماندهی بقاع متبرکه در استان زنجان تشکیل شد

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان با اشاره به اینکه اولین ستاد ساماندهی بقاع متبرکه در استان زنجان تشکیل شد، گفت: نوسازی بقاع متبرکه و امامزادگان برای اولین بار در استان زنجان و بسیج همگانی اوقاف و امور خیریه استان در دستور کار قرار گرفت و 126 امامزاده مرمت و بازسازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد موقوفات استان با اشاره به عملکرد قابل قبول اوقاف و امور خیریه استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه فرهنگ وقف در کشور و استان زنجان نهادینه شده است.
 
وی با اشاره به اینکه وقف یکی از ملزومات جوامع اسلامی است، گفت: نباید به اوقاف نگاه تشکیلاتی و اداری شود بلکه همه ما در اشاعه فرهنگ وقف در کشور مسئول هستیم.
 
استاندار زنجان با بیان اینکه نگاه مردم و مسئولان به وقف یک نگاه شرعی است، ادامه داد: حفظ، کشف، نگهداری و بهره وری از موقوفات مباحثی است که برای هر یک از مدیران مسئولیت های خطیری در پی دارد.
 
رئوفی نژاد به اقدامات قابل توجه اوقاف و امور خیریه استان در چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: کمک به حل مسائل موقوفات کمک به جامعه و مردم است چرا که این مجموعه و دارایی های موقوفات در خدمت به مردم و جامعه است.
