اولین ستاد ساماندهی بقاع متبرکه در استان زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد موقوفات استان با اشاره به عملکرد قابل قبول اوقاف و امور خیریه استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه فرهنگ وقف در کشور و استان زنجان نهادینه شده است.

وی با اشاره به اینکه وقف یکی از ملزومات جوامع اسلامی است، گفت: نباید به اوقاف نگاه تشکیلاتی و اداری شود بلکه همه ما در اشاعه فرهنگ وقف در کشور مسئول هستیم.

استاندار زنجان با بیان اینکه نگاه مردم و مسئولان به وقف یک نگاه شرعی است، ادامه داد: حفظ، کشف، نگهداری و بهره وری از موقوفات مباحثی است که برای هر یک از مدیران مسئولیت های خطیری در پی دارد.

رئوفی نژاد به اقدامات قابل توجه اوقاف و امور خیریه استان در چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: کمک به حل مسائل موقوفات کمک به جامعه و مردم است چرا که این مجموعه و دارایی های موقوفات در خدمت به مردم و جامعه است.