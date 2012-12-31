پیست اسکی کوهرنگ نیازمند برف/ کوچ اسکی بازان به سایر پیستها

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری یکی از شهرستانهای برف خیز کشور است که هرساله شاهد بارشهای قابل توجه برف است.

این شهرستان به خاطر داشتن بارش برف مناسب در زمستان همیشه پوشیده از برف است و ارتفاع برف در کوهستانها و دره های آن به بیش از سه متر در فصل زمستان می رسد.

این شهرستان به خاطر داربودن برف بسیار زیاد در حدود هشت درصد آب کشور را تامین می کند و مرکز تامین آب دو رودخانه بزرگ کشور کارون و زاینده رود است.

پیست اسکی این شهرستان یکی از معروف ترین پیست ها و با سابقه ترین پیست های کشور محسوب می شود که در سال 1354 افتتاح شده است.

این پیست اسکی از ابتدای افتتاح آن تا زمستان سال89 سابقه نداشته است که به خاطر کمبود برف تعطیل باشد اما در زمستان سال 90 این پیست اسکی برای اولین بار به علت نبود برف راه اندازی نشد.

ابن پیست همیشه به علت بارش بسیار زیاد برف در آذرماه راه اندازی می شده و نکته مهم این است که امسال نیز با وجود اینکه 11 روز از فصل زمستان می گذرد به خاطر کمبود برف بر روی این پیست هنوز این پیست راه اندازی نشده است.

سال گذشته به علت بارش کم برف ورزشکاران اسکی باز این استان نتوانستند تمرینات خوبی را در پیست های اسکی این استان داشته باشند.

هم اکنون تعطیل بودن پیست اسکی موجب شده که ورزشکاران این استان برای تمرین به پیست های اسکی استانهای دیگر کشور از جمله فریدون شهر اصفهان بروند.

معاون فرماندار کوهرنگ در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیست اسکی کوهرنگ همچنان در انتظار برف است و باید دو سه بارش مناسب برف در این شهرستان رخ دهد تا برف کافی بر روی پیست به حد استاندارد برسد تا بتوان پیست را راه اندازی کرد.

اسکندر کریمی عنوان کرد: ارتفاع برف به حد لازم نرسیده و برای راه اندازی بالابر باید برف کافی بر روی پیست وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: این پیست اسکی یکی از معروف ترین پیست های اسکی کشور محسوب می شود که برای مردم شهرستان کوهرنگ اهمیت بالایی دارد.

وی گفت: هرساله با راه اندازی این پیست مسافران استانی و خارجی بسیار زیادی وارد این شهرستان می شدند و این پیست تاثیر بسیار زیاد در رونق گرفتن کسب و کار مردم این شهرستان داشته است.

مدیر ورزش و جوانان شهرستان کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ دارای 150ورزشکار فعال در رشته ورزشی اسکی است.

علیرضا بدری ادامه داد: هم اکنون به علت بارش کم برف امکان راه اندازی پیست اسکی وجود ندارد و امیدواریم در روزهای آینده بارش برف قابل توجه در این شهرستان داشته باشیم تا بتوانیم این پیست را راه اندازی کنیم.

وی ادامه داد: ورزشکاران اسکی باز تمرینات بدنسازی خود را انجام می دهند و برای تمرین به پیست های اسکی دیگر مانند فریدونشهر می روند.

وی ادامه داد: سال گذشته این پیست اسکی به علت عدم بارش مناسب برف نیز راه اندازی نشد.

بدری عنوان کرد: امیدواریم امسال این پیست اسکی راه اندازی شود تا ورزشکاران بتوان تمرینات خود را به خوبی انجام دهند و همچنین مسافران ورودی شهرستان بتوانند از این پیست اسکی استفاده کنند.

پیست اسکی چلگرد کوهرنگ 800 متر طول و شیب بسیار مناسب 20 درصد دارد که هوای آفتابی آن در بیشتر روزهای زمستان، انباشت حجم بسیار زیاد برف و راه دسترسی آسان، این پیست را در منطقه زاگرس مشهور ساخته است.

این پیست یکی از شناخته شده ترین و معروف ترین پیستهای اسکی زاگرس است که در سال 1354 ساخته شده و در مجاورت تونل اول کوهرنگ و در قسمت شرقی کوه قرار دارد.



این پیست در حال حاضر دو دستگاه بالابر ویژه آقایان و خانمها و یک دستگاه بالابر آموزشی با طول 200 متر دارد و دارای سه محوطه تفکیک شده برای خانواده ها، آقایان و خانمهاست.