بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه دغدغه اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک رسیدن به نتیجه نهایی از بررسی اصلاح اساسنامه است تا به واسطه آن در اولین فرصت مجمع انتخاباتی این کمیته برگزار شود، اینکه روسای فدراسیونهای ورزشی در نامهای به هیئت اجرایی خواستار برگزاری هرچه سریعتر مجمع انتخاباتی شدهاند را فقط شنیدهام اما نه نامهای در این زمینه به دست من رسیده است و نه اطلاعی از آن دارم.
وی تصریح کرد: تا پیش از اصلاح اساسنامه و گرفتن تائیدیه آن از مسئولان ورزش ایران و آسیا برگزاری مجمع انتخاباتی در عمل قابل انجام نیست. به طور حتم روسای فدراسیونهای ورزشی هم نسبت به این مسئله و اهمیت آن واقف هستند. ضمن اینکه نظر مسئولان کمیته ملی المپیک و اعضای هیئت اجرایی چیزی غیر از برگزاری هرچه سریعتر مجمع نیست.
دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد زمان برگزاری مجمع انتخاباتی این کمیته یادآور شد: باید ابتدا اساسنامه اصلاح و تکمیل شود سپس در اختیار وزیر ورزش و جوانان و بعد از آن مسئولان کمیته بینالمللی المپیک (IOC) و شورای المپیک آسیا (OCA) گذاشته شود تا جهت تائید مورد بررسی قرار بگیرد.
افشارزاده ادامه داد: اینکه مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک چه زمانی برگزار شود به پاسخ دریافتی از مسئولان ورزش ایران و آسیا بستگی دارد. در هر صورت تا آخر هفته جاری اساسنامه اصلاحی در اختیار عباسی، وزیر ورزش و جوانان قرار میگیرد. این اساسنامه هفته آینده هم برای کمیته بینالمللی المپیک و شورای المپیک آسیا ارسال خواهد شد.
"با این اوصاف بسته شدن پرونده اصلاح اساسنامه در نشست فردا قطعی است"؟، وی در پاسخ به این پرسش گفت: بنای کار ما این است که در این نشست بررسیهای پایانی را انجام داده و تصمیمات نهایی را اتخاذ کنیم تا ارسال اساسنامه اصلاح شده برای عباسی، IOC و OCA بیش از این با وقفه مواجه نشود ضمن اینکه مسائل دیگری هم وجود دارد که باید در نشست سه شنبه بررسی شود.
دبیرکل کمیته ملی تاکید کرد: در هر صورت بلافاصله پس از اینکه اساسنامه اصلاحی از سوی وزارت ورزش و جوانان ایران، کمیته ملی المپیک و شورای المپیک آسیا مورد تائید قرار گرفت، مجمع فوق العاده تشکیل میدهیم تا زمان مجمع انتخاباتی را مشخص کنیم. ما میخواهیم در حداقل زمان این مجمع برگزار شود اما خودمان هم نمیدانیم چه زمانی این اتفاق می افتد. شاید تا پایان سال این اتفاق بیفتد و شاید هم به زمان دیگری موکول شود.
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