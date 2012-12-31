به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مجموعه داستان علی‌اکبر حیدری که به تازگی از سوی نشر روزنه و با عنوان «بوی قیر داغ» منتشر شده است روز جمعه 15 دی رونمایی می‌شود.

این مجموعه نخستین مجموعه داستان نوشته شده توسط حیدری نبوده، اما اولین اثر وی است که توانسته منتشر شود.

داستان‌های این مجموعه در سال‌های 88 و 89 انتخاب شده و این کتاب نیز شامل 11 داستان با فضاهایی متفاوت است که به گفته نویسنده که همگی دارای یک روح واحد هستند و تم اصلی آنها درباره تاثیر گذشته انسان‌ها روی آنهاست.

«حیوان‌ها»، «امید، تمام این سؤال‌ها برای تو نیست»، «صدای هیچ»، «ممکن است خیلی‌ها برای مردنش گریه کرده باشند»، «بازی نور»، «بوی قیر داغ»، «چه خوب که آشغال‌ها را ساعت نُه نمی‌برند»، «تاوان»، «ساحل شنی» و «خاکریز» از جمله عناوین داستان‌های این مجموعه به شمار می‌روند.

مراسم رونمایی از این مجموعه داستان روز جمعه 15 دی در فروشگاه کتاب آمه واقع در بلوار کشاورز تقاطع خیابان کارگر شماره 308 و از ساعت 16 تا 18 برگزار می‌شود.