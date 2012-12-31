68 هزار بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی خراسان شمالی انجام شد

حبیب الله عطاردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طی 9 ماه نخست سال‌جاری 68 هزار و 730 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی خراسان شمالی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: با انجام این بازرسی ها در مجموع 9 هزار و 853 مورد تخلف از این واحدها کشف شده و شش هزار و 233 فقره پرونده تخلفاتی نیز تشکیل شده است.

عطاردی در مورد ارزش ریالی پرونده های متشکله در دو بخش صنفی و غیرصنفی اضافه کرد: ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده در بخش صنفی 13 میلیارد و 385 میلیون و 781 هزار و 833 ریال بوده و ارزش پرونده های متشکله غیرصنفی نیز 28 میلیارد و 698 میلیون و 173 هزار و 817 ریال برآورد شده است.

به گفته وی در این مدت دو هزار و 719 مورد شکایت مردمی توسط ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دریافت شده که تمامی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

این مسئول اضافه کرد: از این تعداد شکایت مردمی هزار و 390 مورد متخلف شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده و مابقی نیز پس از بررسی های صورت گرفته غیرمتخلف تشخیص داده شده اند.

وی با یادآوری فعالیت بیش از 200 ناظر افتخاری معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در سطح بازار، اظهار داشت: ناظران افتخاری در این مدت هزار و 179 مورد تخلف را گزارش داده اند که از این تعداد 771 مورد متخلف و 480 مورد نیز بر اساس بررسی‌های صورت گرفته غیرمتخلف شناسایی شده است.

عطاردی اضافه کرد: بیشترین تخلفات ثبت شده در بازرسی های صورت گرفته در 9 ماهه نخست سال جاری در خراسان شمالی به ترتیب در زمینه گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است.

وی با اشاره به اینکه در ماه های اخیر و با توجه به شرایط خاص بازار میزان تخلف احتکار نیز در استان افزایش یافته است، اظهار داشت: در 9 ماهه نخست امسال در استان حدود 20 پرونده مهم احتکار تشکیل شده که ارزش ریالی این تعداد پرونده بیش از 18 میلیارد ریال برآورد شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در مورد بازرسی های صورت گرفته در زمینه جلوگیری از قاچاق کالا نیز عنوان کرد: در مدت مذکور 943 مورد بازرسی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفته که در پی این بازرسی ها 69 پرونده تخلفاتی به ارزش ریالی 377 میلیون و 283 هزار و 500 ریال تشکیل شده است.

حبیب الله عطاردی در پایان تاکید کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و غیرصنفی مراتب را از طریق شماره تلفن 124 به بازرسان این سازمان اطلاع دهند.