غرب درباره سوریه تغییر موضع داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری بابیچ تحلیلگر سیاسی روس در میزگردی درباره سوریه در شبکه الجزیره گفت: روند اصلی گفتگوها وجود دارد. پیشنهادهایی که ابراهیمی در چند روز گذشته ارائه کرده نشان از یک تغییر عمده در موضع غرب دارد نه روسیه.

وی گفت: روسیه در موضع خود باقی مانده و خواستار عدم مداخله نیروهای خارجی در سوریه است. اما موضع غرب تغییر کرده و واضح است که غرب دیگر به دنبال کنار گذاشتن فوری اسد نیست.

شیخ سلمان از مؤسسه بروکینگز دوحه از دیگر شرکت کننده ها در این میزگرد گفت: ماموریت اخضر ابراهیمی بالنسبه یک ماموریت ناکارآمد بود. وی همان شیوه ای را که کوفی عنان داشت استفاده می کند. در این رویکرد توافقی در رابطه با اسد وجود ندارد.

وی افزود: به نظر من ما نمی توانیم در سوریه توافقی داشته باشیم زیرا این امر تا زمانی که تفاهم روشنی در این باره وجود نداشته باشد که اسد باید برود یا باید فوری برود، میسر نیست.

در این نشست دکتر یازن عبدالله تحلیلگر و فعال سیاسی سوریه و یکی از اعضای گفتگوی سوریه، و ردوان زیاده از اعضای شورای ملی سوریه نیز شرکت داشتند.

کارشناسان همچنین وظیفه جامعه جهانی از جمله سازمان ملل و غرب را یافتن راه حلی برای حفظ جان غیر نظامیان در سوریه عنوان کردند.