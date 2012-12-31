پیشرفت 63 درصدی طرح مسکن مهر در آذربایجان غربی/ احداث 23هزار واحد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه صبح دوشنبه در جریان بازدید از روند اتمام عملیات اجرایی طرح های آماده افتتاح مسکن مهر ارومیه با اشاره به لغو قرارداد 40 تعاونی مسکن مهر کم کار در آذربایجان غربی تاکنون افزود: میانگین پیشرفت فیزیکی مسکن مهر آذربایجان غربی از میانگین کشوری پایین تر بوده و با سه درصد پیشرفت طی یک ماه گذشته هم اکنون به 63 درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه با لغو قرارداد تعاونی های کم کار و ادامه اجرای طرحها به صورت قراردادهای سه جانبه، اظهار داشت: افزایش وام مصوب برخی از تعاونی ها و عدم پرداخت برخی بانکهای عامل، اخذ مالیات از تعاونی ها با وجود بخشنامه دولت مبنی بر معافیت مالیاتی و بلاتکلیفی روند خدمات رسانی به داخل برخی از سایت های مسکن مهر از عمده مشکلات این بخش است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با بیان اینکه میانگین پیشرفت فیزیکی مسکن مهر ارومیه بیش از50 درصد و کمتر از میانگین استانی است، عنوان کرد: با توجه به اجرای عملیات احداث در همه طرحهای مسکن مهر ارومیه، هم اکنون مجتمع مسکن مهر گلمان 65 درصد، گلشهر 73 درصد و طرزیلو با 53 درصد و ایثار با بالای 50 درصد پیشرفت در حال اجرای عملیات احداث هستند.

محبت خواه با بیان اینکه متاسفانه به علت پیشرفت ضعیف پروژه مسکن مهر و کمبود اعضای فعال، پروژه های غیرفعال مسکن مهر ارومیه از جمله گلمان به منظور واگذاری به تعاونی توانمند به طور موقت تعطیل شدند، ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون یک هزار و 156 واحد از طرحهای در دست احداث آماده افتتاح و واگذاری به مالکان هستند.

وی با اشاره به آماده بهره برداری بودن هزار و 574 واحد در قالب تعاونی 99 ساله و 6 هزار و 445 واحد مسکن مهر گروهی و خودمالکی و 3 هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت آذربایجان غربی یادآور شد: در حال حاضر 23 هزار و 935 واحد در قالب تعاونی های مسکن مهر احداث شده که عملیات فوندانسیون در 23 هزار و 53 واحد به اتمام رسیده است.

وی از ساماندهی فاضلاب مساکن مهر گلمان و بهسازی و آسفالت ورودی سایت مساکن مهر گلشهر و طرزیلو در شهر ارومیه و نیز صدور سند مالکیت 15 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای آذربایجان غربی خبر داد.