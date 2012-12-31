40 پرونده تخلف در اراضی ایجرود تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد ملایی افزود: کمبود لوازم و تجهیزات مخصوص یگان و نیز کمبود نیروی انسانی و ادوات و تجهیزات مناسب انفرادی و گروهی جزو مشکلات و چالش های این اداره است.

وی در ادامه نا دیده گرفتن مسائل زیست محیطی و حفاظت و صیانت از منابع طبیعی در اجرای طرح های عمرانی و توسعه ای که توسط دستگاه های اجرایی در عرصه های منابع طبیعی را متذکر شد و گفت: این اداره با کمبود اعتبارات در طرح های عمرانی منابع طبیعی به ویژه در بخش حفاظت از اراضی منابع طبیعی مواجه بوده است.

ملایی اطاله دادرسی پرونده های منابع طبیعی در مراجع قضایی و عدم پذیرش پرونده ها از یک حد مشخص و نیز مشکلات اقتصادی و اجتماعی ساکنان عرصه ها از مشکلات یگان حفاظت این اداره عنوان کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایجرود در ادامه نبود پروانه یا مجوز آب را متذکر شد و گفت: با توجه به اینکه در بعضی از روستاها برداشت آب ممنوع است، مشکل برداشت آب را دو چندان کرده است.

ملایی افزود: همچنین در بعضی مواقع سرمای زودرس عامل بازدارنده جهت کاشت صنوبر است و باید آگاهی اهالی از مزایای کاشت صنوبر و درآمدزایی آن پررنگ شود. ملایی برگزاری کلاسهای ترویجی، آموزشی و اطلاع رسانی از طریق دهیاران و شورای اسلامی روستا برای کاشت صنوبر را مهم ارزیابی کرد.

قاچاقچی مواد مخدر در انتقال محموله خود ناکام ماند

قاچاقچی موادمخدر که با جاسازی 9 کیلوگرم تریاک در یک دستگاه اتوبوس این محموله را به زنجان قاچاق کرده بود، توسط پلیس زنجان دستگیر شد.



سرگرد مختار شیرمحمدی افزود: درپی گزارش واصله مبنی بر اینکه یک نفر از قاچاقچیان مواد مخدر قصد انتقال محموله موادمخدر را از استانهای شرقی کشور به سمت غرب دارد، ماموران این موضوع را در دستور کار خود قراردادند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر زنجان افزود : بلافاصله پس از اطلاع از خبر، ماموران با انجام کار اطلاعاتی موفق شدند عضو اصلی باند را شناسایی وتحت نظر قرار دهند.

شیرمحمدی افزود: ماموران در ادامه تحقیقات خود دریافتند متهم قصد دارد محموله را در پوشش مسافر به مقصد برساند.

وی افزود: ماموران این پلیس توانستند پس از چندین ساعت کنترل محورهای مواصلاتی متهم را در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کنند.

شیرمحمدی افزود: در بازرسی از متهم دستگیر شده مقدار 9 کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای در ساک دستی جاسازی شده بود، کشف شد.