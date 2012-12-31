  1. اقتصاد
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۰۶

صادقی اعلام کرد؛

ضرورت نقش‌آفرینی دولت و سربازان اقتصادی نظام/ جنگ اقتصادی تمام عیار در کشور

ضرورت نقش‌آفرینی دولت و سربازان اقتصادی نظام/ جنگ اقتصادی تمام عیار در کشور

سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد، بر ضرورت توجه ویژه مردم، دولت و سربازان اقتصادی به ابعاد آن، تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی گلمکانی امروز در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 با تاکید بر نام‌گذاری دهه چهارم انقلاب به دهه پیشرفت و عدالت از سوی مقام معظم رهبری، گفت: شتاب‌بخشی به رشد اقتصاد ملی و گسترش حضور مردم در اقتصاد برای بهره‌وری منابع مالی و انسانی، از جمله اهداف اصل 44 قانون اساسی است.

سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد همچنین افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، افزایش سهم تعاون و خصوصی؛ همچنین کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی‌ها در کنار افزایش سطح عمومی اشتغال را از دیگر اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 برشمرد.

صادقی گلمکانی همچنین به تشویق مردم به پس‌انداز و بهبود درآمد خانوارها به عنوان دیگر محورهای اساسی اصل 44 اشاره کرد و افزود: در 4 سال گذشته از عملیاتی شدن این قانون اقدامات گسترده ای انجام شده و وزارت اقتصاد به عنوان دبیرخانه شورای اصل 44 وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و هماهنگی با دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اشاره به ادامه سیاست‌های اصل 44 در بستر شفاف و متوازن، گفت: با اینکه روند اجرای سیاست‌ها مناسب ارزیابی می‌شود؛ اما در برخی حوزه‌ها به همفکری ارکان کشور نیازمند است. اجرای اصل 44 تنها راه‌حل ارتقاء کارآیی اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور و توانمندسازی آحاد مردم است.

صادقی گلمکانی بر ضرورت پیگیری تمامی نهادهای کشور در اجرای اصل 44 تاکید کرد و بیان داشت: بخش‌های غیردولتی، تعاونی و خصوصی باید راهبردهای بلند مدت خود را در قبال اصل 44 تدوین کنند.

وی اجرای این اصل را باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری کشور برشمرد و افزود: ما در جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داریم و مردم باید مانند دوران دفاع مقدس تلاش کنند. همچنین دولت و سربازان اقتصادی نظام نیز باید نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشته باشند.

کد مطلب 1780171

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