به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی گلمکانی امروز در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 با تاکید بر نام‌گذاری دهه چهارم انقلاب به دهه پیشرفت و عدالت از سوی مقام معظم رهبری، گفت: شتاب‌بخشی به رشد اقتصاد ملی و گسترش حضور مردم در اقتصاد برای بهره‌وری منابع مالی و انسانی، از جمله اهداف اصل 44 قانون اساسی است.

سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد همچنین افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، افزایش سهم تعاون و خصوصی؛ همچنین کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی‌ها در کنار افزایش سطح عمومی اشتغال را از دیگر اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 برشمرد.

صادقی گلمکانی همچنین به تشویق مردم به پس‌انداز و بهبود درآمد خانوارها به عنوان دیگر محورهای اساسی اصل 44 اشاره کرد و افزود: در 4 سال گذشته از عملیاتی شدن این قانون اقدامات گسترده ای انجام شده و وزارت اقتصاد به عنوان دبیرخانه شورای اصل 44 وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و هماهنگی با دستگاههای اجرایی را بر عهده دارد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اشاره به ادامه سیاست‌های اصل 44 در بستر شفاف و متوازن، گفت: با اینکه روند اجرای سیاست‌ها مناسب ارزیابی می‌شود؛ اما در برخی حوزه‌ها به همفکری ارکان کشور نیازمند است. اجرای اصل 44 تنها راه‌حل ارتقاء کارآیی اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور و توانمندسازی آحاد مردم است.

صادقی گلمکانی بر ضرورت پیگیری تمامی نهادهای کشور در اجرای اصل 44 تاکید کرد و بیان داشت: بخش‌های غیردولتی، تعاونی و خصوصی باید راهبردهای بلند مدت خود را در قبال اصل 44 تدوین کنند.

وی اجرای این اصل را باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری کشور برشمرد و افزود: ما در جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داریم و مردم باید مانند دوران دفاع مقدس تلاش کنند. همچنین دولت و سربازان اقتصادی نظام نیز باید نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشته باشند.