۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

مشایخی:

61 هکتار از اراضی روستای تل شیراز به سیستم آبیاری نوین مجهز شد

عنبرآباد - خبرگزاری مهر: فرماندار عنبرآباد از اجرای طرح آبیاری تحت فشار در 61 هکتار از اراضی کشاورزی روستای تل شیراز عنبرآباد خبر داد.

ولی محمد مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های اخیر و لزوم کاهش هدر رفت آب در بخش کشاورزی اجرای اینگونه طرح ها می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.

وی اعتبار اختصاص یافته برای این طرح را سه میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: 30 هکتار باغ مرکبات و نخیلات و 30 هکتار اراضی زراعی تحت پوشش طرح مذکور قرار گرفتند.

مشایخی تصریح کرد: 85 درصد هزینه‌های این امر به صورت بلاعوض توسط دولت تامین می‌شود.

وی از کشاورزان خواست که برای تجهیز مزارع خود به سیستم آبیاری مکانیزه اقدام کنند و افزود: این امر می تواند هزینه های مربوط به آبیاری به طور چشمگیری کاهش دهد.

