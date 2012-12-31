61 هکتار از اراضی روستای تل شیراز به سیستم آبیاری نوین مجهز شد

ولی محمد مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به خشکسالی های اخیر و لزوم کاهش هدر رفت آب در بخش کشاورزی اجرای اینگونه طرح ها می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.

وی اعتبار اختصاص یافته برای این طرح را سه میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: 30 هکتار باغ مرکبات و نخیلات و 30 هکتار اراضی زراعی تحت پوشش طرح مذکور قرار گرفتند.

مشایخی تصریح کرد: 85 درصد هزینه‌های این امر به صورت بلاعوض توسط دولت تامین می‌شود.

وی از کشاورزان خواست که برای تجهیز مزارع خود به سیستم آبیاری مکانیزه اقدام کنند و افزود: این امر می تواند هزینه های مربوط به آبیاری به طور چشمگیری کاهش دهد.