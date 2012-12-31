سقوط پیشگامان کویر در لیگ/ متین ورامین پیشگامان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان عباسعلی میرحسینی در دیدار با متین ورامین در مقابل هواداران با نتیجه سه بر یک تن به شکستی خانگی دادند تا چهارمین شکست خانگی خود در لیگ را به ثبت برسانند.

در این دیدار پیشگامان کویر تنها در ست نخست با نتیجه 25 بر 13 در مقابل میهمان خود به پیروزی رسید و در سه ست پیاپی بعدی تن به شکست داد.

ست دوم این دیدار را متین ورامین آغاز کرد و دو امتیاز از میزبان قدرتمند خود پیش افتاد و در نتیجه 25 بر 19 موفق به شکست میزبان شد.

ست سوم این دیدار را نیز متین ورامین با بهره گیری از ضعف پیشگامان در همراهی و همکاری با پاسور و دریافت های ضعیف موفق شد نتیجه را 25 بر 14 با 9 اختلاف امتیاز به سود خود خاتمه دهد.

ست چهارم این دیدار را گرچه تیم پیشگامان تنها یک اختلاف امتیاز از متین ورامین عقب افتاد اما در در اوج حساسیت بازی این ست را نیز با 5 اختلاف امتیاز به میهمان خود واگذار کرد.

تیم پیشگامان با این شکست همچنان 28 امتیازی باقی ماند و با سه پله سقوط به رده پنجم جدول رده بندی رسید و در مقابل شاگردان کارخانه با کسب 30 امتیاز مکان دوم جدول را به دست آوردند.

به گزارش مهر، نظارت بازی در این رقابت به عهده محمد حسن خوشدل بود و مرتضی اکرمی به عنوان داور اول و احمد سرمست به عنوان داور دوم این دیدار را قضاوت کردند.