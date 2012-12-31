یک میلیارد ریال زکات در نظرآباد جمع آوری شد

حجت الاسلام سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت توجه به این فریضه الهی گفت: مردم خیراندیش و کشاورزان زحمتکش شهرستان نظرآباد در 9 ماه اخیر سال جاری مبلغ یک میلیارد ریال زکات پرداخته اند.



وی افزود: علاوه بر مبالغ نقدی و احشام، 72 اصله درخت میوه در قالب طرح شجره طیبه به ستاد زکات شهرستان برای انتفاع محرومان اهدا شده است.



حجت الاسلام موسوی با اشاره به پرداختهای غیر نقدی در قالب زکات گفت: احداث غذاخوری مسجد روستای بختیار، خرید زمین فرهنگسرای روستای اقبالیه، تعمیرات مساجد روستاهای اقبالیه، انبار تپه، بختیار و نجم آباد و بازسازی کانون فرهنگی نجم آباد از دیگر اقدامات ستاد زکات در این شهرستان است.

وی عمل به این فریضه الهی را منشاء خیر و برکات فراوانی برای جوامع در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی برشمرد و افزود: در سال‌های اخیر به طور مستقیم شاهد این برکاتدر شهرستان بوده‌ایم.