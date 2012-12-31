به گزارش خبرگزاری مهر، دو نفر از دانش آموزان آسیب دیده دبستان انقلاب اسلامی روستای شین آباد پیرانشهر به نام های لیلا کریمی وکوثر احمدزاده که در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه بستری بودند با بدرقه معاون آموش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، مرخص شده و به آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند.

با ترخیص این دو دانش آموز تنها یک نفر از دانش آموزان در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه باقی مانده و بعد از تکمیل درمان مرخص خواهد شد.

صبح 15 آذرماه سالجاری کلاس چهارم ابتدایی مدرسه انقلاب اسلامی روستای شین آباد آتش گرفت و در اثر آن تمام دانش آموزان مصدوم و روانه بیمارستان شدند .

در اثر این حادثه دو نفر از دانش آموزان به نام های "سیران یگانه" و "ساریا رسول زاده" جان خود را در اثر شدت جراحات جان خود را از دست دادند و 26 دانش آموز مجروح هستند .