محمد حسین فراهانی، مدیرکل میراث فرهنگی تهران به خبرنگار مهر گفت: در روزهای اخیر درباره اینکه چطور تهران می تواند هویت فرهنگی خود را حفظ کند و مردمی که برای کار و مسایل اداری به تهران آن را به عنوان یک پایگاه فرهنگی قلمداد کنند، جلساتی را با پژوهشگران برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که یکی از کارهای اجرایی آن می تواند ثبت بناهای تاریخی و معرفی آنها باشد.

وی گفت: آثار تاریخی و فاخری که در تهران با جمعیتی نزدیک به 13 میلیون وجود دارد در میان هیاهو و مدیرنتیه گم شده است بنابراین وظیفه همه مردم فرهنگ دوست است که به این آثار بیشتری توجه کنند.

فراهانی بیان کرد: هویت تهران قدیم به سبب قرار گیری شهرری در کنار آن، اصیل و ارزشمند است اما در طول زمان به دلیل مهاجرت قوم های مختلف به تهران از هویت اصلی خود دور شده است در این بین برای هویت بخشی به آن اقداماتی از جمله ثبت محوطه ها و بناهای تاریخی را مد نظر قرار داده ایم و در آینده نزدیک قصد داریم بلوار کشاورز، خیابان سی تیر و لاله زار را در فهرست میراث ملی به ثبت برسانیم.