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۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

مولوی تاکید کرد:

شورای مشورتی ایثارگران نهاوند اتاق فکری برای حل مشکلات ایثارگران باشد

شورای مشورتی ایثارگران نهاوند اتاق فکری برای حل مشکلات ایثارگران باشد

نهاوند - خبرگزاری مهر: فرماندار نهاوند گفت: شورای مشورتی ایثارگران باید اتاق فکری برای حل مشکلات ایثارگران این شهرستان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی صبح امروز در جلسه شورای مشورتی ایثارگران نهاوند که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: نباید در این جلسات فقط به دنبال رفع مشکلات مادی بود و باید از این ذخایر ارزشمند در بعد معنوی نیز بهره لازم برده شود.

وی گفت: شهرستان نهاوند با داشتن دو هزار و 500 ایثارگر و 92 آزاده سرافراز یکی از شهرهای پرافتخار استان همدان محسوب میشود.

وی گفت: ایثارگران باید به عنوان اسطوره های فضیلت و شرف کشور در اوج عزت قرار گیرند و در اداره امور جامعه و پاسداری از میراث دستاوردهای عظیم انقلاب، میدان دار اصلی باشند.

فرماندار نهاوند گفت: ارج گذاری به ایثارگران و تکریم نظام مقدس جمهوری اسلامی موجب عزت و غرور ملت مسلمان ایران اسلامی است.

وی افزود: بدون شک همفکری ها، حمایت ها و راهنمائیهای این عزیزان تاثیر بسیار زیادی بر توانمندی خدمتگزاران نظام خواهد داشت.

وی افزود: نزدیک ترین قشر به انقلاب اسلامی جامعه ایثارگران هستند و انتظار می رود ایثارگران کشور در تمام حوزه ها اسوه تلاش، کار و زحمت باشند.

مولوی گفت: جامعه ایثارگران و همه اقشار مردم در جامعه با تعامل و همکاری هم، آرمان های جامعه اسلامی را به ثمر خواهند رساند.

وی عنوان کرد: مدیران دستگاه ها باید خود را مکلف و طرح تکریم و سپاس جامعه ایثارگران را به دستور مقام معظم رهبری سرلوحه کار خود قرار دهند.

کد مطلب 1780182

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