مدارس ابتدایی نوبت بعد از ظهر اردبیل تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این مقطع پیش دبستانی و مدارس ابتدایی مرکز استان در نوبت صبح نیز در تمام بخشها و روستاهای این شهرستان تعطیل اعلام شده بود.

در سایر شهرستانهای این استان با وجود بارش برف تعطیلی مدارس اعلام نشده است.

تعطیلی امروز پنجمین تعطیلی مدارس استان از آغاز بارشها بوده که بیشتر در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی اعلام می شود.

به نظر می رسد با توجه به تداوم بارش که هم اکنون در اردبیل ادامه دارد، و احتمال برودت هوا طی ساعات پایانی امشب و فردا صبح تعطیلی مدارس پیش دبستانی و ابتدایی مجددا اعلام شود.

در عین حال کارشناسان آموزش و پرورش استان اردبیل از والدین این دانش آموزان خواستند که در ایام تعطیل ساعاتی را برای درس کودکان خود اختصاص دهند.