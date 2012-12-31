اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شود/ افزایش فشارهای ناشی از تورم بر مردم

حامد قادرمرزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اقتصادی مقاومتی مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران باید به صورت جدی از سوی مسئولان در دولت مورد توجه قرار گیرد و برای اجرایی کردن آن از تمام ظرفیت های در اختیار با هدف کمک به توسعه کشور استفاده شود.

وی با بیان اهمیت توجه به اقتصاد مقاومتی در سال جاری یادآور شد: در برهه حساس کنونی که قدرت‌های زورگوی جهانی با اهرم تحریم به نبرد با نظام جمهوری اسلامی آمده ‌اند لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی بیش از پیش احساس می ‌شود و باید این مهم را از حالت شعاری خارج کرده و در حوزه عمل نیز به آن توجه شود.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخ افزایشی تورم در کشور بیان کرد: در حال حاضر نرخ تورم در کشور بیش از 50 درصد است که دولت اسرار دارد این نرخ را کمتر اعلام کند ولی باید توجه داشت که مردم این افزایش سرسام آور قیمت ها را احساس می کنند.

وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی بهتر دولت در راستای ساماندهی وضعیت فعلی و اعمال مدیریت بهتر در حوزه های مختلف عنوان کرد: دولت باید با مدیریت و نظارت بهتر بر بازار زمینه را برای ایجاد ثبات در قیمت ها فراهم کند و به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای به سمت و سوی اعمال مدیریت های کلان پیش برود.

قادرمرزی خواستار مشارکت خود مردم برای ساماندهی وضعیت فعلی در کشور شد و افزود: مردم در برهه های مختلفی از تاریخ انقلاب اسلامی با حضور و مشارکت خود در صحنه زمینه ساز حرکت های موثری بوده اند و انتظار می رود که با صبر و پایداری این مقطع را نیز طی کنند و بار دیگر شاهد بهبهود شرایط و وضعیت کلی در کشور باشیم.

وی در پایان اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به ضرر مردم عنوان کرد و گفت: مجلس برای مقابله با تورم بیشتر زمان اجرایی کردن مرحله دوم را به تعویق انداخته است و دولت نیز باید در راستای عمل به قانون در این مسیر حرکت کند تا مردم کشور دچار ضرر و زیان بیشتری نشوند.