به گزارش خبرنگار مهر داوود میرباقری کارگردان سینما و تلویزیون که با حضور جمعی از مادران شهیدان 8 سال دفاع مقدس در جشنواره فیلم عمار تقدیر شد گفت: در حال حاضر که در کنار مادران شهدا ایستاده ام احساس خوشحالی می کنم.

وی گفت: همه ما به مادران شهدا که در راه پایداری انقلاب اسلامی استقامت کرده اند بدهکاریم و احساس شرم می کنم که در این مجلس از من تجلیل به عمل می آید.

وی در ادامه افزود: جشنواره عمار و مراسم اختتامیه این رویداد بزرگ و همچنین تقدیر خانواده شهدا از من همیشه در ذهن و خاطر من می ماند.

میرباقری گفت: باور کنید خستگی دو دهه ساخت آثار تاریخی مذهبی امشب از تن من بدر شد.

وی افزود: از دوستانی که مرا لایق دانستند بخصوص به نام "عمار" از من تقدیر کنند سپاسگزارم. امیدوارم عماریون در ادامه راه شخصیت بزرگ تاریخی عمار را سرلوحه کار خود قرار دهند.

میرباقری در پایان تصریح کرد: شخصیت عمار شخصیت تاثیرگذاری در دوران ولایت حضرت علی (ع) بوده است بخصوص اینکه عمار توجه ویژه ای به مسئله ولایت داشت.