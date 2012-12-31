برگزاری کرسیهای تلاوت در دانشگاه با حضور قاریان مصری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد طاهری مدیر مرکز گسترش فعالیت‌های قرآنی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها اعلام کرد: با توجه به اینکه اداره اوقاف بنا دارد از قاریان مصری در میلاد خاتم الانبیا(ص) دعوت کند، چندین جلسه کرسی تلاوت قران در دانشگاه ها باحضور برخی از قاریان مصری برگزار می کنیم.

وی تاکید کرد: ما در این مرکز محصولاتی تولید کردیم که حاوی کلیپ ها، پاور پوینت های، تصویرها و چهره ها، تابلو عبارت های قرآنی است که آنها را به صورت فایل باز در دو سی دی در اختیار کانون های قرآن و عترت دفاتر نهاد رهبری گذاشته ایم.

حجت الاسلام طاهری اضافه کرد: تا پایان امسال محصولات قرآنی دیگری به دفاتر می فرستیم زیرا رسالت ما تولید است؛ بنا داریم کتابچه ها و جزواتی که آیات قرآن متناسب با رشته های دانشگاهی دارند را طراحی کنیم تا هم برای حفظ دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد و هم استادان این آیات را در کلاسها قبل از شروع درس بخوانند.

مدیر مرکز گسترش فعالیت‌های قرآنی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به راه‌اندازی شوراهای قرآنی در دانشگاه‌ها گفت: کانون‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها مورد کم‌لطفی و کم‌مهری قرار گرفته است. بر همین اساس در راستای توجه به کانون‌های قرآن و عترت دانشگاه‌، همایشی به میزبانی نهاد نمایندگی ولی فقیه دانشگاه‌ها در بهمن‌ماه سال‌جاری در استان‌های تهران یا قم با حضور جمعی از اعضای کانون‌های قرآنی دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد.