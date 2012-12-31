لزوم تکمیل پروژه های ورزشی ریگان/ 70 زمین خاکی برای 70 هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، متوقف شدن دو پروژه ورزشی در شهرستان ریگان و مشکلات ورزشکاران این شهرستان از جمله چالشهای بخش ورزش این شهرستان محروم در شرق استان کرمان است.

شهرستان ریگان با داشتن 306 آبادی و جمعیت 70هزار نفری در جنوب شرق استان کرمان و در مرز سیستان و بلوچستان قرار دارد.

این شهرستان با داشتن70 زمین خاکی غیر استاندارد به مردم خدمات رسانی می کند، سال گذشته با انعکاس اخبار از طریق رسانه ها در شهرستان ریگان و پیگیریهای صورت گرفته دو پروژه ورزشی شامل زمین چمن ورزشی و سالن ورزشی با اعتبار 700 و500میلیون تومان در شهرستان آغاز شد و این پروزها 30درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما مدت سه ماه است این پروژه ها در شهرستان ریگان متوقف شده اند.

سلامت ورزشکاران در زمین های خاکی تهدید می شود

محمد میر آبادی یکی از ورزشکاران شهرستان ریگان به خبرنگار مهر می گوید: با توجه به اینکه این شهرستان در مرز سیستان وبلوچستان قرار دارد و طبیعا در معرض تهدید مواد مخدر مسئولان باید جوانان این شهرستان را در زمینه فضای ورزشی یاری کنند.

وی می گوید: این زمینهای خاکی غیر استاندارد سلامت ورزشکاران را تهدید می کند که می طلبد مسئولین در زمینه ساخت زمینهای ورزشی شهرستان اقدامات لازم را انجام واین پروژهها تسریع کنند.

خلیل داسار یکی از ورزشکاران شهرستان نیز می گوید: با توجه به اینکه زمینهای ورزشی شهرستان غیر استاندارد هستند می طلبد مسئولین در زمینه ساخت زمین چمن ورزشی در شهرستان اقدام نمایند.

طی مسافت 100 کیلومتری برای ورزش

حمید ابراهیمی یکی دیگر از ورزشکاران می گوید: ورزشکاران فوتبال دوست ما باید برای تمرین لیگ برتر مسافت 100کیلومتری تا شهر بم را طی کنند تا تمرینات خود را در این زمینه انجام دهند.

وی افزود: این زمینهای خاکی غیر استاندارد هستند و زمینی که اکنون ورزشکاران در آن بازی می کنند خاکی است.

کمبود اعتبار دلیل متوقف شدن پروژه ها است

محمد جواد قربانی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان ریگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهرستان ریگان یکی از شهرستانهای استان کرمان در زمینه سرانه فضای ورزشی در فقر به سر می برد.



رئیس اداره ورزش وجوانان ریگان افزود: در سطح شهرستان ریگان هیچ گونه فضای ورزشی شامل زمین چمن و سالن ورزشی وجود ندارد.



قربانی گفت: این سالن ورزشی و زمین چمن ورزشی از مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان می باشد که با پیگیریهای صورت گرفته این پروژه ها اوایل امسال کلنگ آنها به زمین زده شد.



وی افزود: سالن ورزشی با اعتبار 500میلیون تومان 40درصد پیشرفت فیزیکی دارد و زمین چمن ورزشی 30درصد که روند ساخت این دو پروژه 3ماه است به دلیل نبود اعتبار متوقف گردید و یا خیلی کند انجام می شود.



رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان ریگان بیان داشت: با توجه به اینکه سرانه فضای ورزشی این شهرستان زیر صفر می باشد و این منطقه دارای حساسیت خاصی است می طلبد مسئولین در زمینه تسریع این پروژها اقداماتی اتخاذ کنند.

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