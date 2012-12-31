طرح پزشک خانواده فرصت برخورداری افراد از امکانات درمانی را فراهم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در دیدار با اعضای سازمان نظام پزشکی مشهد اظهار کرد: با توجه به تاکیدات دین مبین اسلام به موضوع سلامت و بهداشت، در نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز توجه ویژه ای به این امر شده است.

نماینده عالی دولت در خراسان رضوی گفت: در دولت نهم و دهم به منظور ایجاد فرصت های برابر استفاده همگان از خدمات پزشکی در کشور، اقدامات خوب و موثری صورت گرفته است.

فروزان ‌مهر تاکید کرد: توجه ویژه به نقاط کم برخوردار و ارتقای سطح خدمات در این مناطق، از جمله اقدامات قابل توجه در حوزه سلامت در همین دوره بوده است.

وی تصریح کرد: در خراسان رضوی با توجه به ظرفیت های موجود و حضور نیروهای متخصص و کلینیک های مجهز و بیمارستان های فوق تخصصی، حوزه سلامت نقش تعیین کننده ای در تقسیم کار ملی و بین المللی دارد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه مشهد به عنوان پایتخت توریسم سلامت در کشور شناخته شده، گفت: از تمامی امکانات و ظرفیت های استان به منظور تحقق این مهم استفاده خواهد شد.



فروزان مهر به ظرفیت مطلوب سازمان نظام پزشکی در استان اشاره کرد و افزود: به منظور بهره وری بیشتر از امکانات بهداشتی و درمانی در استان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد باید از ظرفیت این سازمان به عنوان بازوی توانمند اجرایی خود استفاده کند.

وی با تاکید بر تدوین راهبردی مشخص برای سازمان نظام پزشکی استان، خواستار تعیین جایگاه سازمان نظام پزشکی در سند سلامت استان با تقسیم کار مشخص، شد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی دارای شخصیت حقوقی و مستقلی است، گفت: تلاش برای تحقق ارزش های عالی اسلامی در همگی امور پزشکی، مشارکت در جهت ارتقای سطح دانش پزشکی، حفظ، حمایت و استیفای حقوق بیماران با توجه به شان و جایگاه پزشکان و تنظیم روابط شاغلان حرفه های پزشکی با دستگاه های ذیربط که از جمله اهداف نظام پزشکی است باید در کانون توجه مسئولان این سازمان قرار گیرد.



فروزان مهر گفت: افزایش تعاملات سازمان نظام پزشکی استان با مرکز و سایر استان ها، نتایج مطلوبی در انتقال تجارب و شیوه های عملکردی موفق حوزه بهداشت و سلامت استان به دنبال خواهد داشت.