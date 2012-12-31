به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور روز سه شنبه با برگزاری سه دیدار همزمان در تهران، همدان و عسلویه وارد هفته چهارم میشود. هفتهای که در آن پتروشیمی نوری همدان رقابت خانگی سختی با صدرنشین بدون باخت خواهد داشت در حالیکه دیگر پتروشیمی لیگ با خیالی آسودهتر دیدار این هفته خود را برگزار میکند.
در چارچوب این هفته از مسابقات بانک دی، تنها تیم بدون باخت این رقابتها در عسلویه به مصاف پتروشیمی نوری میرود. پیروزی در این بازی راه را برای مدعی اصلی قهرمانی و اینکه بتواند به صدرنشینیاش با حفظ رکورد بدون باخت ادامه دهد، هموارتر خواهد کرد.
این در حالی است که پتروشیمی نوری همدان امید زیادی دارد با بازی خوب عارف احمدی فر، محمود ریزبند، محسن خطیون و جمشید صدیق بهترین امتیاز را از این دیدار خانگی کسب کند و راه برای صعودش از رده سوم جدول رده بندی هموارتر کند. البته انجام این کار در مقابل تیمی که با برادران عالمیان، واحد مالمیری و شهرام سربخشیان خود را مدعی اصلی معرفی کرده است، راحت نیست.
برخلاف پتروشیمی نوری همدان که دیدار سختی برابر صدرنشین خواهد داشت، بازیکنان پتروشیمی بندرامام راحتترین دیدار این هفته را برگزار میکنند اگرچه خارج از خانه هستند. آنها در این هفته از مسابقات به مصاف تنها تیم بدون برد لیگ میروند یعنی علیصدر همدان. تحمیل کردن چهارمین شکست به این تیم برای شاگردان پیمان حسنی کار سختی نیست.
همزمان با این دو دیدار، دو تیم تهرانی نفت سپاهان و دانشگاه آزاد هم در آکادمی بینالمللی تنیس روی میز تهران به مصاف هم خواهند رفت. دو تیمی که هم امتیاز هستند اما هریک از آنها که در این بازی پیروز شوند میتوانند امیدوار به صعود حتی تا رده سوم باشند.
برنامه هفته چهارم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور و جدول رده بندی 6 تیم شرکت کننده در این رقابتها تا پیش از دیدارهای این هفته به شرح زیر است:
* پتروشیمی نوری بوشهر - بانک دی (ساعت 16 - سالن نوری عسلویه)
* علیصدر همدان - پتروشیمی بندرامام (ساعت 16 - سالن تنیس روی میز همدان)
* نفت سپاهان - دانشگاه آزاد (ساعت 16 - آکادمی بین المللی تنیس روی میز تهران)
جدول ردهبندی:
1- بانک دی (3 برد، بدون باخت، 6 امتیاز)
2- پتروشیمی بندرامام (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)
3- پتروشیمی نوری بوشهر (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)
4- دانشگاه آزاد (یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)
5- نفت سپاهان (یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)
6- علیصدر همدان (3 باخت، بدون برد، 3 امتیاز)
