به گزارش خبرنگار مهر، حسین تقی‌نتاج یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بانک‌ها به عنوان پرتراکنش‌ترین بنگاه اقتصادی هستند و میزان تراکنش‌ها و رویدادهای مالی در این بنگاه‌ها یعنی بانک‌ها به تعداد 25، 30، 50 و درمواردی نیز بیشتر در هر ثانیه می‌رسد.

وی گفت: طبیعتا انجام این فعالیت‌ها به صورت دستی امروزه غیر ممکن است و به عنوان مثال بانک مهر اقتصاد با بیش از 10.5 میلیون مشتری و به منظور ارائه خدمات و فعالیت‌های پولی به این مشتریان نیازمند وسایل الکترونیکی است و این مسئله در شرایط فعلی یک ضرورت و الزام است.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد تاکید کرد: بانک مهر اقتصاد در بدنه بانکی کشور همواره به این مسئله توجه داشته که از جدیدترین ابزارها و زیرساخت‌ها در این حوزه استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه به همین منظور برای نخستین بار در کشور یک بستر فعال الکترونیزه را در خارج از تهران در اختیار گرفتیم و زمینه‌ای را در یک بستر مناسب‌تر برای خدمت‌رسانی ایجاد کردیم، تصریح کرد: این بستر در حال حاضر برای همه موسسات پولی و مالی کشور در تهران مستقر است.

تقی نتاج با تاکید بر اینکه اگر تمام تراکنش‌ها بخواهد در یک منطقه جغرافیایی رخ دهد، می‌تواند سبب ساز مشکلاتی برای آن حوزه مربوطه باشد، گفت: به همین منظور این عملیات ریسک بسیاری را برای بانک ایجاد می‌کند و در همین راستا ایجاد یک بستر پشتیبان از ضروریات است.

وی با اشاره به اینکه به عنوان نخستین بانک در کشور و به برکت توان فنی همکاران موفق شدیم این مسئله را در اصفهان عملیاتی کنیم، ادامه داد: و یک بستر فعال تراکنش‌های بانکی را علاوه بر تهران در اصفهان در اختیار خواهیم داشت و این مسئله حداکثر اطمینان موجود در توان فنی کشور و دنیا را به تعبیری فراهم می‌کند.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد اضافه کرد: اگر به هر دلیلی بستر تهران با مشکل مواجه شود این پشتیبانی مرکز اطلاعات بانک مهر اقتصاد به اصفهان منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح یک طرح مطالعاتی پنج ساله بوده و در طی سه سال گذشته عملیات زیرساختی آن صورت گرفته و در طی یک هفته گذشته عملیاتی نهایی شده است، افزود: همچنین اصفهان به دلیل بستر مناسبی که از لحاظ شبکه مباحث ارتباطی و مخابراتی دارد به عنوان صاحب امتیاز این طرح معرفی شد.

تقی نتاج همچنین در مورد دیگر شرایطی که اصفهان را از بقیه متمایز کرده، بیان کرد: سرمایه‌گذاری‌هایی که به صورت کشوری برای این استان شده و از نظر دیگر نیز موقعیت جغرافیایی اصفهان و اینکه با توجه به سوابق تاریخی حداقل خرابی‌های ناشی از زلزله را در این منطقه داشتیم و امتیازهای دیگری از لحاظ پیاده سازی این بستر اطلاعات در بین دیگر نقاط کشور، اصفهان به دلیل دارا بودن همه این امتیازها انتخاب شد.

وی تاکید کرد: 100 درصد این طرح توسط متخصصان داخلی انجام شده و حتی از مشاوران خارجی نیز استفاده نکرده‌ایم و کاملا بر اساس دانش داخلی کشور بوده است.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با اشاره به افتتاح مرکز اطلاعات بانک مهر اقتصاد در اصفهان این مرکز را فراتر از بک آپ و پشتیبان دانست و افزود: این مرکز به صورت فعال تراکنش‌های بانک را در هر لحظه انجام می‌دهد و فراتر از مبحث پشتیبانی است.

وی با تاکید بر اینکه بالغ بر 200 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این حوزه انجام گرفته است، ادامه داد: با توجه به اینکه تجهیزات در گذشته فراهم شده اگر در حال حاضر قصد چنین اقدامی را داشتیم حدود 600 میلیارد ریال نیازمند سرمایه بودیم.

تقی نتاج با بیان اینکه در حال حاضر تراکنش‌های بانکی مهر اقتصاد برای کل کشور با مرکزیت اصفهان در حال انجام است، ادامه داد: با راه‌اندازی مرکز اطلاعات تهران این دو مرکز همدیگر را همپوشانی می‌کنند.

وی گفت: امروزه بیش از آنچه نقدینگی مشتریان دغدغه بانک باشد دیتاها و اطلاعات مربوط به مشتریان اعم از سپرده گذاران و سرمایه‌داران یک سرمایه مهم محسوب می‌شود و بانک‌ها باید این اطمینان و امنیت را برای مشتریان ایجاد کنند و دیتا سنتر به عنوان دیوار امنیتی عمل می‌کند.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد اشاره‌ای نیز به بانکداری اسلامی داشت و گفت: خود کلمه بانکداری یک مفهوم وارداتی به اسلام است اما با توجه به تاکیداتی که در دین اسلام به بانکداری پولی و اسلامی شده در حال حاضر نظام پولی و

بانکداری بدون ربا تحققی برای محقق شدن بانکدرای اسلامی است

وی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی 60 سال است که در بین کشورهای اسلامی رواج یافته است و در کشور ایران نیز از سال 1362 کلید خوردهاست، اضافه کرد: عنوان بانکداری بدون ربا عنوان شایسته برای بانکداری اسلامی در کشور محسوب می‌شود و البته باید در نظر داشت که 100 درصد بانکداری ربوی نیست و بلکه آلوده به ربا است.

تقی نتاج با بیان اینکه بانک‌ها را باید به عنوان واسطه بین سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان در نظر گرفت: اظهار کرد: اینکه توقع داشته باشیم بانک‌ها باید تنها و تنها به صورت قرض الحسنه خدمات ارائه دهند، تفکر اشتباهی است و بانکداری اسلامی تنها قرض الحسنه نیست.

وی با اشاره به اینکه منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های مردم است و این‌ها باید در پایان سال سپرده‌های خود را با سود معقولی دریافت کنند، اضافه کرد: اگر این سود معقول پرداخت نشود خود سپرده‌گذاران که بسیاری از آحاد جامعه هستند، ضرر می‌بینند.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه در سال گذشته 204 میلیارد تومان علاوه بر سودهای قبلی توانستیم به سپرده گذاران بپردازیم که به حساب بیش از 8.5 میلیون مشتری تا پایان سال 1389 مشتری پرداخت شده است، ادامه داد: این میزان را به حساب سپرده گذاران به عنوان مابه التفاوت سودهای علی الحساب و سوددهی قطعی 10 سال گذشته پرداخت کردیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار نفر سپرده‌گذار در اصفهان داریم که یک ‌میلیون و 400 هزار نفر از تسهیلات بهره‌مند هستند، اضافه کرد: 2 هزا رو 500 میلیارد تومان منابع بانک اقتصاد مهر در اصفهان است که 2هزار میلیارد تومان تسهیلات اراده دادیم.

تقی نتاج میزان منابع کل کشور بانک مهر اقتصاد را 25 هزار میلیارد تومان ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه اجازه نداریم بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بیش از منابع قرض الحسنه وام قرض الحسنه ارائه دهیم، اضافه کرد: قرض الحسنه کار انتفاعی نیست و اگر مراجع کشور قصد دارند در این زمینه اقداماتی انجام شود دیگر نیازی به زدن قرض الحسنه جدید نیست و همین منابع قرض الحسنه را در اختیار هر بانکی قرار دهند.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد تاکید کرد: بنابراین ترویج پرداخت قرض الحسنه بیش از هر چیزی نیازمند تامین منابع قرض الحسنه است و این منابع یا باید توسط آحاد جامعه و یا از طرف دولت تامین شود.

وی ادامه داد: حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری در حال کاهش است و اگر سپرده‌های قرض‌الحسنه کاهش پیدا کند وام‌های قرض الحسنه نیز کاهش پیدا خواهد کرد که این در اثر شرایط کنونی اقتصاد کشور است.

تقی نتاج تاکید کرد: افرادی باید موسس قرض الحسنه باشند که از تمکن مالی برخوردار باشند و یا دولت باید حمایت‌هایی را مانند صندوق مهر امام رضا(ع) انجام دهند

وی با اشاره به اینکه باید به بانک‌ها به عنوان سدهای ذخیره انرژی پول در اقتصاد کشور اعتماد کرد، افزود: اینکه نرخ تورم 26 است یک اتفاق یک ساله و دو ساله نیست و اتفاق ده‌ها ساله‌ای بوده و اگر قرار است این نرخ تورم را تک رقمی کنیم مانند اینکه ده‌ها سال طول کشید تا به این عدد برسد و ما به این بیماری عادت کردیم سال‌ها نیز زمان می‌برد تا این بیماری درمان شود.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد گفت: اگر کسی قصد انجام چنین کاری را دارد یا اقتصاد نخوانده و یا اینکه چیزهایی خوانده که ما آنها را اشتباه خوانده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه صنایع زیان ده نیز نیازمند تسهیلات هستند، ادامه داد: البته نباید تسهیلات صنایع زیان ده را بانک‌های غیردولتی بدهند.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد تصریح کرد: بانک‌های دولتی اعتبار از بودجه سالانه بگیرند و میزان تسهیلاتی را به صنایع زیان‌ده ارائه دهند، چون بانک‌ها اجازه ندارند وجوه‌شان را در موارد کم سود ده هزینه کنند.

وی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور تحولاتی را از سال 1383 آغاز کرد و موضوع موسسات پولی و مالی در کشور شکل گرفت و تا آن سال از لحاظ هویت حقوقی موسسات پولی و مالی هویت حقوقی روشن نداشتند و موسسات قرض الحسنه نیز نیازمند هماهنگی با بانک مرکزی نبودند، اظهار کرد: اما قبل از این ساماندهی انواع موسسات پولی و بانکی شکل گرفت و ما نیز با عنوان موسسه قرض الحسنه بسیجیان از همان ابتدا در بخش غیر دولتی فعالیت را آغاز کردیم.

تقی‌نتاج ادامه داد: پس از مدتی قرار بر این شد که فراتر از قرض الحسنه فعالیت کرده زیرا فعالیت مختص در قرض الحسنه نیازمند تامین منابع مالی است و دیگر اینکه به اندازه‌ای بزرگ شدیم که دیگر در حد یک موسسه قرض الحسنه نمی‌گنجیدیم و به سمت موسسه اعتباری غیر بانکی قدم برداشته که البته شرایط اقتصاد جامعه سبب حرکت به این سمت و سو شد.

وی به ثبت بانک این موسسه اشاره کرد و گفت: به عنوان شرکت سهامی عام مهر اقتصاد معرفی شدیم و تا آخر سال جاری نیز به منظور تغییر تابلوهای موجود اقدام می‌کنیم.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد ورود به عرصه فرابورس بانک مهر اقتصاد را بهمن ماه اعلام کرد و افزود: با 410 میلیارد تومان به فرابورس وارد می‌شویم.

وی با تاکید بر اینکه در سه سال اخیر 550 میلیارد تومان به صنایع اصفهان تسهیلات ارائه کرده‌ایم، اظهار کرد: ضمن اینکه به طور مستقیم سرمایه‌گذاری 200 میلیارد تومان به صنایع فولاد اصفهان در سال جاری داشته‌ایم.

تقی نتاج با بیان اینکه در سال 1387 اصلاحیه‌ای توسط بانک مرکزی مبنی بر قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی به تصویب رسید و این قانون انواع و اقسام هویت‌های حقوقی را مورد توجه قرار داد و از آنجایی که موسسه اعتباری غیر بانکی و یک بانک هزینه‌های راه‌اندازی شبیه همدیگر دارند و حال آنکه یک بانک می‌تواند خدمات بانکی بیشتری را انجام دهد و دیگر اینکه بانک مرکزی در سال 1387 تاکید بر بانکداری با سرمایه 200 میلیارد تومان داشت، تصریح کرد: به همین منظور تصمیم به پیوستن به جرگه بانکداران را انتخاب کردیم.

وی با اشاره به اینکه در گذشته تنها بنیاد سهامدار این موسسه بود، تاکید کرد: در حال حاضر 10 سهامدار حقوقی با سهم 49 درصد داریم و 51 درصد دیگر از سهم بانک مهر اقتصاد نیز بین 130 هزار نفر سهامدار حقیقی به صورت فراخوان تقسیم می‌شود.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با تاکید بر اینکه از 200 هزار نفر شاغل در عرصه بانکداری کشور 6هزار نفر در بانک مهر اقتصاد فعالیت دارند، افزود: اگر این موسسه به صورت قرض‌الحسنه بود به بیش از 500 نفر نیاز نداشتیم.