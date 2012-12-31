اعلام شماره تلفن کاشت رایگان درخت/ باغچه تهرانی ها آباد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مددی با اشاره به تاثیر اجرای این طرح در توسعه فضای سبز منطقه گفت: زمان کاشت نهال در باغچه های مسکونی شهروندان از تاریخ 20آذر لغایت 20 اسفند ماه است و ساکنان منازل مسکونی در سطح منطقه می توانند جهت ثبت نام از طریق شماره تلفن 137 یا درخواست کتبی به شهرداری ناحیه درخواست خود را مطرح کنند تا نهال مورد نظر در منازل آنان غرس شود.

وی با بیان اینکه همزمان با اجرای این طرح در منازل مسکونی، آموزش های تخصصی لازم در زمینه نگهداشت و حفظ نهال ها به شهروندان ارائه داده می شود تصریح کرد: از سوی دیگر به وسیله تبلیغات محیطی، نصب بنر و پلاکارد در معابر اصلی، مراکز آموزشی گل و گیاه نواحی 6 گانه، مدارس و فضاهای عمومی ، آموزشگران اداره فضای سبز ضمن حضور در منازل و نیازسنجی از شهروندان در زمینه کاشت ونوع درختان در ساختمان های مسکونی نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی برای اجرای این طرح اقدام کرده اند.

معاون شهردار منطقه 3 با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح تعداد 10 هزار اصله نهال پیش بینی شده است تصریح کرد: آموزشگران اداره فضای سبز با مراجعه به منازل شهروندان، اقدام به کاشت نهال، آموزش نحوه نگهداری از آن و توزیع بروشور و بسته های آموزشی مبادرت می کنند.

وی یادآور شد: در راستای ارتقاء آگاهی شهروندان دوره های آموزشی تئوری و عملی در زمینه کاشت نهال، پرورش گیاهان آپارتمانی، سبزی کاری در منزل، گلکاری،تراریوم و پرورش قارچ خوراکی برای شهروندان در سطح بوستان ها، خانه های سلامت و مراکز آموزش گل و گیاه برپا می شود.