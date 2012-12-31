مبلغ انتقال حقیقی به پرسپولیس فاش شد/ یک میلیارد و 250 میلیون تومان!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتقال رضا حقیقی از باشگاه فجر به پرسپولیس قبل از تعطیلات نیم فصل صحبت‌های زیادی در خصوص مبلغ انتقال این بازیکن مطرح شد. در حالی که در آن مقطع زمانی بسیاری از رسانه‌ها اعلام می‌کردند گرفتن رضایتنامه حقیقی و بستن قرارداد این بازیکن با سرخپوشان هزینه میلیاردی برای پرسپولیس داشته است، جعفر جعفری مدیرعامل این باشگاه رقم رضایتنامه حقیقی را 650 میلیون تومان اعلام کرد.

البته محمود یاوری در نشست‌های خبری پیش از بازی‌های فجر در لیگ برتر اعلام کرده بود که پرسپولیس با پول میلیاردی حقیقی را به خدمت گرفته است ولی صحبت‌های این مربی هم تکذیب شد و موضعگیری‌های مسئولان باشگاه باعث شد تا حتی یاوری هم به توجیه حرف‌هایش بپردازد.

با این حال محمد عاری سرپرست تیم فوتبال فجر بعد از باخت این تیم به پرسپولیس به خبرنگار مهر گفت: قصد من این نیست که حالا و بعد از باخت این صحبت‌ها را مطرح کنم ولی پرسپولیس در نیم فصل به دو بازیکن جدید خود یعنی حقیقی و "پروویچ" دو میلیارد تومان پرداخت کرده است. پولی که دو سوم هزینه کل فجر در یک فصل را شامل می‌‍شود.

وی تاکید کرد: شاید حرف‌های من به پرسپولیسی‌ها بر بخورد ولی این فوتبال نیست. پرسپولیس در نیم فصل برای حقیقی یک میلیارد و 250 میلیون تومان پرداخت کرد و تازه این رقمی است که ما از آن خبر داریم و شاید پشت پرده چیز دیگری هم باشد.

سرپرست تیم فوتبال فجرسپاسی در حالی رقم دریافتی این باشگاه و رضا حقیقی از پرسپولیس را افشا کرد که مسئولان باشگاه پرسپولیس تاکنون رقم مشخصی را اعلام نکرده بودند. با این حال گروه ورزشی خبرگزاری مهر این حق را برای مسئولان باشگاه پرسپولیس نیز قائل است که توضیحاتشان را در این مورد ارائه کنند.