دستگیری اعضای باند تهیه و توزیع ماده مخدر شیشه در شفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار فرداد فکوری افزود: ماموران انتظامی این شهرستان در راستای طرح پاکسازی نقاط آلوده، پس از یک ماه کنترل و مراقبت موفق شدند با هماهنگی دستگاه قضایی یک باند پنج نفره شامل پدر، سه فرزند پسر و یک فرد دیگر را شناسایی و دستگیر کردند.

وی اظهارداشت: در بازرسی از منزل این افراد 578 گرم ماده مخدر از نوع شیشه، مقداری سوخته تریاک، یک حقه وافور، دستگاه تجهیزات دریافت ماهواره و 20 عدد پایپ برای استعمال شیشه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شفت در با اشاره به اینکه متهمان در راستای تحقیقات فنی و پلیسی، معترف به دو مرحله سابقه دستگیری در رابطه خرده فروشی مواد مخدر شدند، اظهار داشت: هر پنج متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و با قرار قانونی روانه زندان شدند.

دستگیری کلاهبردار اینترنتی در ماسال

فرمانده انتظامی ماسال استان گیلان از دستگیری کلاهبردار اینترنتی در این شهرستان خبر داد. سرهنگ پاسدار رحیم مهدی زاده افزود: شخصی با مراجعه به پلیس آگاهی این شهرستان اعلام داشت که از طریق سایت اینترنتی اقدام به خرید یک دستگاه لپ تاپ نموده و بدون اینکه خرید مورد نظر به وی تحویل شود، مبلغ از حساب وی کسر شده است.

وی بیان داشت: کارآگاهان بررسی موضوع را در ستور کار خود قرار داده و با تلاش بی وقفه و جمع آوری اطلاعات، مخفیگاه این فرد کلاهبردار را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی ماسال گفت: اکیپ های عملیاتی با هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی میزان کلاهبرداری این سارق اینترنتی را شش میلیون و 300 هزار ریال اعلام و بیان داشت: این متهم با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی و راهی زندان شد.

دستگیری کیف قاپ حرفه ای در شهرستان رودسر

فرمانده انتظامی رودسر گفت: با مراجعه فردی به اکیپ های عملیاتی پلیس و اعلام اینکه کیف وی دقایقی قبل توسط راکب یک دستگاه موتور سیکلت به سرقت رفته، دستگیری این سارق در دستور کار اکیپ های عملیاتی قرار گرفت.

سرهنگ مهدی ترکی افزود: اکیپ های عملیاتی کلانتری 11 رودسر بلافاصله در گشت های پلیسی با همکاری مالباخته موفق شدند این سارق را در حین تماس تلفنی در کیوسک کنار خیابان در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

وی اظهار داشت: اکیپ های عملیاتی پلیس در بازرسی وسایل همراه این متهم اموال مسروقه مالباخته شامل یک دستگاه گوشی موبایل، وجه نقد و دیگر وسایل را کشف و تحویل مالباخته کردند.

فرمانده انتظامی رودسردر ادامه با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شد از مردم این شهرستان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.