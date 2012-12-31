هوای تهران فراتر از شرایط هشدار/ پایتخت در یک قدمی اضطرار

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است. به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون فراتر از حد هشدار است.



به گفته وی، افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن از اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در حال حاضر ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون با 28 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 178 قرار گرفته و با توجه به اینکه با قرار گرفتن شاخص آلایندگی روی عدد 200 وضعیت هوا به شرایط اضطرار می رود در حال حاضر هوای تهران در یک قدمی اضطرار است.