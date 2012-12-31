به گزارش خبرگزاری مهر، لیلی هاشمی مدیرکل فناوری اطلاعات نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به برگزاری این همایش گفت: این همایش به صورت سالانه و به منظور باز تعریف سیاستهای نهاد، بررسی پروژهها، بررسی مسائل جدید و پرسش و پاسخ به سئوالات همکاران در استانها برپا شده است.
وی افزود: در این دوره نیز سعی میشود تا چشم انداز برنامههای به عنوان یکی از شاخصهای مهم در نظر گرفته شود.
این سمینار طی دو روز آینده ادامه خواهد داشت. روز نخست این همایش با حضور کارشناسان و در روز دوم به صورت مشترک با تمام مدیران کل کتابخانههای عمومی استانها برگزار خواهد شد.
