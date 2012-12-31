عملکرد نظام پزشکی در این سالها مثبت بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کورش کریم‌زاده یکی از سه بازرس مجمع عمومی نظام پزشکی با اشاره به برخی اتهامات و شایعه پراکنی‌های اخیر در خصوص عملکرد مالی سازمان نظام پزشکی گفت: طرح برخی اتهامات و نسبت دادن آن به مسئولان سازمان نظام پزشکی که همگی منتخب جامعه پزشکی هستند، هدفی جزء تضعیف نهاد صنفی جامعه پزشکی ندارد و در حقیقت دوره اخیر نظام پزشکی درخشان ترین و پاکترین دوران فعالیت سازمان بوده است.

وی افزود: انصافا تا کنون شبهه یا سند و مدرکی دال بر تخلف در سازمان نظام پزشکی بدست نیامده است و اگر تخلفی بود قطعا بازرسان مجمع بی هیچ ملاحظه ای آنرا اعلام می کردند.

کریم‌زاده خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن انتخابات نظام پزشکی، متأسفانه افرادی که بارها خود را در معرض انتخاب جامعه پزشکی قرار داده‌اند و نتوانسته‌اند رأی آنها را به دست بیاورند با شایعه پراکنی و گل‌ آلود کردن فضای رقابت سالم، سعی می‌کنند به اعتبار و حسن شهرت مسئولان سازمان نظام پزشکی لطمه وارد نمایند.

بازرس مجمع عمومی نظام پزشکی تصریح کرد: طی سالهای اخیر که بنده به عنوان بازرس فعالیت نموده‌ام، هیچ مورد خلاف و غیر قانونی در عملکرد و گردش مالی سازمان نظام پزشکی کشور و مسئولان آن ندیده‌ام. گزارش بازرسان در مجمع عمومی نظام پزشکی در اسفند 90 نیز بر صحت عملکرد سازمان نظام پزشکی تأکید کرده و همچنین توصیه‌ها و پیشنهاداتی جهت تقویت و ارتقای کیفی فعالیتها به مسئولان ارایه شده است.

وی با تأکید بر ضرورت پیگرد قانونی اتهام زنندگان به مسئولان نظام پزشکی، افزود: عنوان کردن اتهامات بدون سند و مدرک آن هم در رسانه‌ها تنها به منظور تخریب چهره‌های برجسته جامعه پزشکی و زیر سئوال بردن گردش سالم مالی سازمان به منزله تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب بوده و جرم محسوب می شود چرا که این شایعات در نهایت منجر به عدم اعتماد مردم به اعضای جامعه پزشکی خواهد شد. بنابراین ضروری است که از طریق قانون با کسانی که اتهامات واهی و بی‌اساس را مطرح می‌کنند برخورد جدی شود شاید تنها اشکال جدی سازمان، مسامحه با کسانی است که شایعه پراکنی می نمایند.

دکتر حسین قشلاقی، دیگر بازرس مجمع عمومی نظام پزشکی نیز گفت: انتشار مطالب غیر واقعی و اتهامات ثابت نشده در رسانه‌ها از سوی کسانی صورت می‌گیرد که اصل و اساس نظام پزشکی را قبول ندارند و فعالیت این نهاد صنفی را برنمی‌تابند.

وی افزود: هیچکدام از اتهامات طرح شده واقعیت ندارد و بازرسان مجمع عمومی همواره بر عملکرد مسئولان و مدیران سازمان نظام پزشکی در تمامی حوزه‌ها نظارت دارند و تنها مرجع کشف و اعلام تخلفات، بازرسان مجمع عمومی هستند.

همچنین دکتر محمدرضا ابراهیمی یکی دیگر از بازرسان مجمع عمومی نظام پزشکی با اشاره به فعالیتهای شاخص سازمان نظام پزشکی در ارایه خدمات به جامعه پزشکی، اظهار کرد: سعی و تلاش دولت و به ویژه اعضای جامعه پزشکی باید بر پایه تقویت جایگاه نظام پزشکی در حوزه سلامت باشد چرا که این سازمان ظرفیت بالقوه بالایی در ساماندهی مسایل و مشکلات حوزه سلامت دارد.

وی افزود: افرادی که اتهاماتی را متوجه نظام پزشکی و عملکرد آن در رسانه‌ها می‌کنند و برای اثبات ادعاهایشان هیچ سندی ارایه نمی‌دهند، قصد دارند تأثیرگذاری نظام پزشکی در حوزه سلامت را حذف کنند و اصولاً ارزشی برای این نهاد صنفی که مسئولان آن منتخب جامعه پزشکی هستند، قایل نیستند.

ابراهیمی ادامه داد: بنده عملکرد سازمان در سالهای اخیر را مثبت ارزیابی می‌کنم و هیچکدام از اتهامات وارده به مسئولان و عملکرد نظام پزشکی را وارد نمی‌دانم، ضمنا هر سال توسط موسسات معتبر حسابرسی کشور، تمامی اسناد مالی و معاملاتی سازمان به دقت بررسی می گردد و گزارشات رسمی دال بر مطلوب بودن این حسابرسی اعلام گردیده است.