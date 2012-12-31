  1. عناوین کل
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اعزام مبلغ و زیارت از بعید دهه آخر صفر در گلستان

اعزام مبلغ و زیارت از بعید دهه آخر صفر در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: همزمان با دهه آخر ماه صفر مبلغ به مناطق مختلف استان اعزام می شود.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد درباره برنامه های دهه آخر ماه صفر به خبرنگار مهر گفت: بخشی از این مبلغان بومی بوده و بخشی نیز از خارج از استان به منطقه اعزام می شوند.

وی اظهار داشت: در روزهای پایانی ماه صفر شاهد حضور پررنگ تر مردم در اماکن مذهبی خواهیم بود.

وی عنوان کرد: همچنین برگزاری مجلس زیارت از بعید پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز در تمامی مناطق مختلف استان برگزار می شود.

حجت الاسلام ولی نژاد گفت: آیین عزاداری و دسته روی هیئتهای مذهبی همزمان با اربعین حسینی و 28 صفر در استان برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان یادآورشد: اعزام هیئت مذهبی های استان بصورت گسترده و کاروانهای پیاده به مشهد مقدس از دیگر برنامه هاست.

وی افزود: برای تامین ارزاق از جمله برنج برای هیئتهای مذهبی در دهه آخر صفر تمهیدات لازم شده است .

وی عنوان کرد: برگزاری مراسم ویژه در مناطق اهل سنت نشین از دیگر برنامه هاست.

کد مطلب 1780215

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید