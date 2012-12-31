اعزام مبلغ و زیارت از بعید دهه آخر صفر در گلستان

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد درباره برنامه های دهه آخر ماه صفر به خبرنگار مهر گفت: بخشی از این مبلغان بومی بوده و بخشی نیز از خارج از استان به منطقه اعزام می شوند.

وی اظهار داشت: در روزهای پایانی ماه صفر شاهد حضور پررنگ تر مردم در اماکن مذهبی خواهیم بود.

وی عنوان کرد: همچنین برگزاری مجلس زیارت از بعید پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز در تمامی مناطق مختلف استان برگزار می شود.

حجت الاسلام ولی نژاد گفت: آیین عزاداری و دسته روی هیئتهای مذهبی همزمان با اربعین حسینی و 28 صفر در استان برگزار می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان یادآورشد: اعزام هیئت مذهبی های استان بصورت گسترده و کاروانهای پیاده به مشهد مقدس از دیگر برنامه هاست.

وی افزود: برای تامین ارزاق از جمله برنج برای هیئتهای مذهبی در دهه آخر صفر تمهیدات لازم شده است .

وی عنوان کرد: برگزاری مراسم ویژه در مناطق اهل سنت نشین از دیگر برنامه هاست.