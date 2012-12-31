زندانیان با کمتر از 3 میلیون تومان بدهی آزاد می شوند

عمران شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه تعامل مددکاران اجتماعی ندامتگاه های تابعه استان البرز و کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: اجرای سند همکاری بین دو اداره کل زندانها و کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به انجام خدمات تخصصی مددکاران و کارشناسان ذیربط است.

وی افزود: بر این اساس زندانیانی که صرفا به دلیل بدهی تا سقف سی میلیون ریال در زندان باشند با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز از زندان آزاد خواهند شد.

وی ضمن قدردانی از تشریک مساعی مسئولان با اشاره به تفاهم نامه منعقده افزود: به منظور ارتقای سطح فعالیت های انجمن حمایت از خانواده زندانیان نشستی با حضور مسئولان کمیته امداد و اداره کل زندان ها برگزار که به سند همکاری بین بخشی دو اداره کل منجر شد.



رئیس اداره قضایی زندانهای استان البرز محتوای آموزشی این دوره را تشریح و اظهار داشت: در این گردهمایی آموزشی نحوه معرفی خانواده مددجویان به مراکز کمیته امدادامام(ره) و شهرستان های استان البرز، مصاحبه تخصصی با مددجویان و همچنین معرفی یک نفر مددکار مسئول به عنوان رابط هر زندان با مددکاران کمیته امداد، شناسایی مددجویان مشمول برای معرفی به کمیته امداد(ره) برای پرداخت بدهی آنها مورد بررسی قرار گرفت.



وی یادآور شد: این جلسه آموزشی به همت بخش آموزش و پژوهش اداره کل زندان های استان البرز تشکیل شد.