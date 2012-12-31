مرحله نخست لیگ فوتسال باشگاه های کردستان برگزار شد

رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مرحله نخست رقابت های لیگ فوتسال باشگاه های استان کردستان که در قالب دو گروه و با حضور 9 تیم از شهرستان های مختلف این استان برگزار شد، با شناخت تیم های صعود کننده به مرحله دوم و نهایی به پایان رسید.

وی ادامه داد: در مرحله نخست این رقابت ها و در قالب دو گروه تیم های باشگاهی فوتسال کردستان از شهرستان های مختلف به مصاف هم رفتند که از هر گروه دو تیم راهی مرحله نهایی شدند و در نهایت در این مرحله نیز به صورت لیگ با هم دیدار می کنند تا تیم قهرمان مشخص شود.

دبیر هیئت فوتبال استان کردستان بیان کرد: در گروه اول که به میزبانی مریوان برگزار شد، تیم های شهرداری و هتل زریوار مریوان، سیروان دهگلان، اتحاد بیجار و شهرداری سقز به مصاف هم رفتند که در پایان دو تیم شهرداری مریوان و اتحاد بیجار عنوان های اول و دوم را کسب کرده و راهی مرحله نهایی شدند.

وی گفت: در گروه دوم که به میزبانی سنندج برگزار شد، تیم های غرب دانه، شهر کتاب و دهیاری هر سه از سنندج و پرسپولیس از بیجار با هم رقابت کردند که در نهایت غرب دانه و دهیاری هر دو از سنندج با کسب عنوان های اول و دوم راهی مرحله نهایی شدند.

رحمانی در پایان عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مرحله نهایی این رقابت ها با حضور این چهار تیم و به صورت لیگ برگزار می شود تا تیم قهرمان به عنوان نماینده استان کردستان در رقابت های کشوری حضور پیدا کند.