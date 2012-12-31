عرشه های تقاطع های تختی و خواجه رشید همدان در اراک ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد حسنی در بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر همدان از این مرکز و بررسی آخرین وضعیت روند کار در کارگاه دوم صنعتی ساخت قطعات پیش‌ساخته فلزی عرشه‌های تقاطع‌های غیرهمسطح خواجه رشید و تختی از شرکت ماشین سازی اراک اظهار داشت: در بازدید‌هایی که اعضای شورای اسلامی شهر همدان از وضعیت پروژه های تقاطع‌های غیرهمسطح تختی و خواجه رشید داشته‌اند پیشرفت روند اجرای این پروژه‌ها مطلوب ارزیابی شد.

حسنی حلم با بیان اینکه شرکت ماشین‌سازی اراک باید پیگیر سرعت ساخت عرشه‌های فلزی باشد، اظهار داشت: با توجه به پیشرفت‌هایی که در تقاطع های غیرهمسطح دارند پیش‌بینی می‌شود در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی این پروژه‌ها زودتر از زمان موعد به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به طولانی شدن عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح غدیر(فرهنگیان) در سال‌های گذشته افزود: در حال حاضر تقاطع‌های تختی و خواجه رشید شرایط پل غدیر را نخواهند داشت.

شهردار همدان روند کارهای مربوط به پل‌های تختی و خواجه رشید را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: اجرای پروژه‌ها نیز از پیشرفت خوبی برخوردارند.

سیدمسعودعسگریان تعامل و همکاری خوب شرکت ماشین سازی با شهرداری همدان را عامل پیشرفت کارها دانست و افزود: نظارت و حمایت‌های شورای اسلامی شهر همدان نیز کمک شایانی در انجام اینگونه پروژه‌ها به شهرداری داشته است.

تقاطع‌های غیرهمسطح تختی و خواجه رشید هشت ماهه ساخته می شود

شهردار همدان در ادامه با اشاره به اینکه عملیات اجرایی پروژه تقاطع‌های غیرهمسطح تختی و خواجه رشید از تیرماه سال جاری آغاز شد، اظهار داشت: پیمانکار احداث هر دو پل شرکت ماشین سازی اراک است که بر اساس قرار داد مدت پیمان اجرای هر دو پروژه هشت ماه خواهد بود.

سید مسعود عسگریان گفت: عرشه تقاطع‌های غیرهمسطح تختی و خواجه رشید فلزی است و ساخت قطعات فلزی در حال حاضر در کارخانه ماشین سازی اراک در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه تقاطع غیرهمسطح تختی دارای چهار دهانه است، اضافه کرد: طول کلی این پل حدود 350 متر بوده که مجموعه طول عرشه آن 140 متر، دو رمپ آن 180 متر و عرض پل 17 متر است.

سیدمسعود عسگریان همچنین طول کلی تقاطع غیرهمسطح خواجه رشید را 485 متر بیان کرد و گفت: این پل دارای هفت دهانه بوده که طول عرشه‌های آن 230 متر و دو رمپ آن 250 متر است.

عسگریان با اشاره به تردد خودروها در مسیرهای تختی و خواجه رشید یادآور شد: در زمان اجرای پروژه مسیرها بسته نبوده و تنها فضاهایی که پروژه در آن اجرا می‌شود مسدود است.

وی ابراز امیدواری کرد: اجرای اینگونه پروژه‌های تأثیرگذار کمکی برای توسعه و پیشرفت شهر همدان و پاسخگوی مطالبات شهروندان و رفاه حال آنها باشد.

معاون امور پروژه‌های شرکت ماشین سازی اراک نیز به ارائه گزارشی از روند ساخت قطعات پیش ساخته عرشه‌های پل‌های تختی و خواجه رشید پرداخت و گفت: این دو تقاطع غیرهمسطح از پروژه‌های بسیار مهم و تأثیرگذار شهر همدان است که نقش بسزایی را در کاهش ترافیک این شهر دارد.

عبدالحمید لوری زاده با اشاره به انعقاد قرارداد بین شهرداری همدان با شرکت ماشین سازی اراک برای ساخت تقاطع‌های غیرهمسطح تختی و خواجه رشید در سال 91 یادآور شد: مبلغ اولیه این دو قرارداد در مجموع 97 میلیارد ریال با وزن یک هزار و 350 تن است.

مبلغ اولیه قرارداد پروژه تختی را 42 میلیارد ریال است

وی مبلغ اولیه قرارداد پروژه تختی را 42 میلیارد ریال با وزن 550 تن اعلام کرد و افزود: همچنین مبلغ قرارداد پروژه خواجه رشید 55 میلیارد ریال با وزن 800 تن است.

معاون امور پروژه‌های شرکت ماشین سازی اراک اضافه کرد: پیشرفت برنامه پروژه تختی در حال حاضر 71 درصد بوده به صورتی که فعالیت‌های مهندسی و تأمین مواد 100 درصد انجام شده است.

عبدالحمید لوری زاده پیشرفت ساخت تابلیه‌های تقاطع غیرهمسطح خواجه رشید را نیز 42 درصد اعلام کرد.

لوری زاده با اشاره به اینکه عملیات ساخت قطعات فلزی پروژه‌ها در کارگاه در حال انجام است، اظهار داشت: ساخت عرشه‌های پل‌های تختی و خواجه رشید با جدیت در حال انجام است

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گروه پل و سازه‌های فلزی شرکت ماشین سازی اراک نیز به تشریح فعالیت و نحوه ساخت قطعات در این کارخانه پرداخت و گفت: در حال حاضر ساخت قطعات پل‌های تختی و خواجه رشید از نظر سرعت پیشرفت بالایی دارند.

محسن صالح فرد پیشرفت ساخت قطعات پل‌های تختی و خواجه رشید را یک رکورد مطلوب بیان کرد و افزود: همکاری شهرداری همدان تأثیر بسزایی در این امر دارد.

صالح فرد ضمن تشریح نحوه ساخت قطعات و پل‌ها افزود: آزمایشات لازم بر مواد اولیه کارگاه قبل از استفاده صورت می‌پذیرد، چرا که استاندارد بودن مواد باید مورد تأیید قرار گیرد و در غیر این صورت از آنها استفاده نمی‌شود.

نصب باکس‌های پل پس از ساخت قطعات فلزی در کارگاه پل سازی انجام می‌شود

وی با اشاره به اینکه ساخت قطعات در کارگاه‌ها صورت می پذیرد، یادآور شد: نصب باکس‌های پل پس از ساخت قطعات فلزی در کارگاه پل سازی انجام می‌شود.

مدیرعامل گروه پل و سازه‌های فلزی شرکت ماشین سازی اراک ادامه داد: برای مشاهده خطاهای نصب باکس‌های ساخته شده این باکس‌ها پیش مونتاژ می‌شوند به صورتی که مطابق کروکی پل اصلی چیده شده و تست‌های لازم روی آنها نیز صورت می‌پذیرد و در صورت وجود نقص مجدداً باکس‌ها ساخته می‌شود.

محسن صالح فرد یادآور شد: تست نصب باکس‌ها کمک می‌کند تا خطاها رفع شده و نصب اصلی در محل پروژه به راحتی انجام شود.

صالح فرد با اشاره به اینکه کارگاه پل‌سازی ماشین سازی اراک از بزرگ‌ترین کارگاه‌های این شرکت است، افزود: در حال حاضر باکس‌های پل تختی در این کارگاه ساخته و بر اساس استانداردها و کیفیت تست و آزمایشات لازم بر این باکس‌ها انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پل تختی دارای 11 باکس با دو لاین است، گفت: در حال حاضر چهار باکس این تقاطع کاملاً ساخته شده که دو باکس آن آماده انتقال به سایت اصلی است.

وی تأکید کرد: هیچ گونه مشکلی برای ساخت قطعات فلزی و عرشه‌ها برای پروژه‌های تختی و خواجه رشید وجود ندارد و کارها با قوت در حال انجام است.