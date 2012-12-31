جزئیات جدیدی از ترور الجعبری

به گزارش خبرگزاری مهر، یک افسر یگان اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی در گفتگو با فاکس نیوز اظهار داشت : ترور احمد الجعبری فرمانده گردانهای قسام با استفاده از فناوری TCT که در جنگ 33 روزه استفاده شده بود، عملی شد.

وی با ادعای اینکه ارتش اسرائیل در نبرد هشت روزه تلاش کرد از هدف قرار دادن غیرنظامیان اجتناب کند، مدعی شد : ما تلاش می کردیم به هر صورت ممکن پیش از بمباران مناطق به ساکنان خانه ها در غزه اطلاع دهیم که خانه های خود را تخلیه کنند.

این افسر اطلاعاتی که نامش اعلام نشده است، افزود: احمد الجعبری پیش از عملیات ترورش توانسته بود با تغییر مسیرهای عبور و مرور خود،هواپیماهای جاسوسی ارتش اسرائیل را فریب دهد. اما عملیات ترور پس از دریافت اطلاعاتی درباره مکان حضور الجعبری و خودروی حامل وی عملی شد.

وی افزود: ارتش اسرائیل با استفاده از فناوری TCT که درباره اهداف بسیار حساس و فوری که ممکن است پس از مدتی از تیررس خارج شوند، عمل کرد. در ابتدا با استفاده از یک هواپیمای جاسوسی از مکان حضور الجعبری مطمئن شدیم و یک هواپیمای دیگر را مامور هدف قرار دادن وی کردیم.

ادعای این افسر صهیونیست در حالی است که منابع اطلاعاتی معتقدند نقش قطر در ترور فرمانده نظامی حماس بسیار پررنگ تر از تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی است. بر این اساس، گفته می شود الجعبری در همان خودرویی که از سوی امیر قطر اهدا شده بود ترور شده است.