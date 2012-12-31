  1. بین الملل
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۲

رسانه ها خبر دادند:

حال چاوز وخیم است/عفونت تنفسی ژنرال را زمین گیر کرد

حال چاوز وخیم است/عفونت تنفسی ژنرال را زمین گیر کرد

رسانه های غربی از وخیم شدن حال رئیس جمهور ونزوئلا پس از عمل جراحی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز، و شبکه هایی همچون سی.ان.ان و فرانس 24 از وخیم شدن حال "هوگو چاوز" خبر می دهند.

در همین رابطه فرانس 24 می نویسد : معاون ریاست جمهوری ونزوئلا شب گذشته از وخیم شدن حال هوگو چاوز به علت انجام عمل های متعدد جراحی در کوبا خبر داد.

بدین ترتیب اینکه آیا چاوز می تواند در ماه ژانویه بار دیگر سکان رهبری ونزوئلا را بدست بگیرد در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

به گفته "نیکلاس مادورو" معاون رئیس جمهور ونزوئلا، چاوز بعد از چهارمین عمل جراحی، گرفتار عفونت تنفسی شده است.

کد مطلب 1780242

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