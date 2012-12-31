مسدود شدن جوی قاسم آباد/ ساکنان به بی توجهی شهرداری معترضند

به گزارش خبرنگار مهر، آب این جوی به گفته اهل این محل، متعلق به کسی نیست و از سالهای بسیار دور در این محله روان بوده و عصرهای گرم تابستان محلی برای جمع شدن اهالی محل و ایجاد فضایی دوستانه و صمیمانه بین آنها بوده است.

اهالی محل معتقدند، انجمن زرتشتیان قاسم آباد برای مسدود کردن این جوی آب اقدام کرده و شهرداری نیز با آن همکاری داشته و هیچ یک از آنها به اعتراض و نارضایتی مردم این منطقه توجهی نشان نداده اند.

جوی آب پوشیده شده در قاسم آباد که چهره نامطلوبی را نیز در محل ایجاد کرده است

در نهایت نیز جوی آب اول در مقابل درب آتشکده از دسترس عموم خارج شد و فضای سنتی آن کاملا از بین رفت و با کشیده شدن دیواری از پایین جوی تا سطح زمین، دسترسی به آب عملا غیرممکن شد.

عده ای از اهالی محل از ادامه این کار جلوگیری کردند اما به تازگی کارگرانی با مجوز اقدام به مسدود کردن این جوی کردند.

اما نکته اینجاست که این کارگران بر خلاف مجوز عمل می کنند زیرا در مجوز آمده است، کف جوی سیمان شود تا از نم دادن آن به خانه های اطراف جلوگیری شود اما کارگران مشغول مسدود کردن این جوی آب هستند.

این جوی آب نه تنها هیچ مزاحمتی برای مردم محله نداشت بلکه با وجود سرسبزی های اطراف،‌ ماهی ها و درختان تنومند و قدیمی اطرافش، محیطی دنج و دوست داشتنی برای مردم ایجاد کرده بود.

پوشاندن این جوی آب با چنین شرایطی در حالی انجام شده که بسیاری از جوی های کثیف و بی آب که بوی تعفن آن اهالی محله ها را آزار می دهد، به حال خود رها شده اند.

یکی از اهالی زرتشتی محله قاسم آباد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بارها برای اعلام نارضایتی خود از این اقدام به شهرداری مراجعه کرده ایم اما گوش شنوایی برای شنیدن حرفهای ما وجود ندارد.

وی افزود: بارها و بارها تقاضای دیدار با شهردار را داده ام اما هر بار به شهرداری مراجعه کرده ام، از عدم حضور شهردار خبر داده اند.

پیگیری های مهر نیز برای مصاحبه با شهردار این منطقه و جویا شدن علت پوشاندن جوی قاسم آباد بی نتیجه ماند.

خبرگزاری مهر آماده انتشار علل این اقدام از سوی مسئولان مرتبط است.