محسن نظرپور کارگردان "روزنه اسرار" درباره این مجموعه انیمیشن به خبرنگار مهر گفت: این اثر به شرح داستان‌هایی می‌پردازد که ریشه در نیکی و بدی انسانها دارد. وقایعی که شاید در زندگی هر فردی اتفاق بیفتد اما نداند که این اتفاق پاداش یا جزای اعمال خود اوست. داستان‌هایی که به نوعی ریشه در ماورا و نگاهی متفاوت به اتفاقات روزمره زندگی انسانها دارد.

وی افزود: آیاتی از قرآن کریم وجود دارد که به روشنی گواهی می‌دهد هر انسانی پاداش عمل نیک خود را می‌بیند. این مجموعه با نگاهی ویژه به این آیات و نیز با در نظر گرفتن احادیث، روایات و نقل قول‌های معتبر بزرگان سعی کرده داستان‌هایی آموزنده را در بستری جذاب و آموزنده به بینندگان ارائه دهد.

نظرپور مهمترین ویژگی این مجموعه را محدود نبودن مخاطبان آن به گروه سنی خاص معرفی کرد و یادآور شد: "روزنه اسرار" می‌تواند برای مخاطب عام نیز دارای جذابیت باشد. دو قسمت از این مجموعه چهارشنبه شب 13 دی ساعت 18:20 و 19:50، از شبکه پویا پخش می‌شود.

نویسنده این انیمیشن نصرالله سلیمیان و مجری طرح آن حسین نظرپور است. استوری بورد بر عهده مهناز یزدانی و ابوالقاسم نظرپور بوده و امور رایانه را حدیث پویانی پارسا، محمد کاظمی و محسن نظرپور انجام داده‌اند. همچنین کامپوزیت و جلوه‌های ویژه برعهده حسین نظرپور است. مدیریت دوبلاژ "روزنه اسرار" را مهرداد معمارزاده اصفهانی عهده‌دار است.

این انیمیشن در 13 قسمت 10 دقیقه‌ای با تکنیک 3 بعدی کامپیوتری و به تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا تولید شده و تاکنون تنها زمان پخش همین دو قسمت مشخص شده است.

