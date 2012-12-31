  1. هنر
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

نظرپور در گفتگو با مهر:

"روزنه اسرار" از 13 دی به شبکه پویا می‌رود

کارگردان "روزنه اسرار" از آغاز پخش این مجموعه انیمیشن از چهارشنبه 13 دی‌ماه در شبکه پویا خبر داد.

محسن نظرپور کارگردان "روزنه اسرار" درباره این مجموعه انیمیشن به خبرنگار مهر گفت: این اثر به شرح داستان‌هایی می‌پردازد که ریشه در نیکی و بدی انسانها دارد. وقایعی که شاید در زندگی هر فردی اتفاق بیفتد اما نداند که این اتفاق پاداش یا جزای اعمال خود اوست. داستان‌هایی که به نوعی ریشه در ماورا و نگاهی متفاوت به اتفاقات روزمره زندگی انسانها دارد.

وی افزود: آیاتی از قرآن کریم وجود دارد که به روشنی گواهی می‌دهد هر انسانی پاداش عمل نیک خود را می‌بیند. این مجموعه با نگاهی ویژه به این آیات و نیز با در نظر گرفتن احادیث، روایات و نقل قول‌های معتبر بزرگان سعی کرده داستان‌هایی آموزنده را در بستری جذاب و آموزنده به بینندگان ارائه دهد.

نظرپور مهمترین ویژگی این مجموعه را محدود نبودن مخاطبان آن به گروه سنی خاص معرفی کرد و یادآور شد: "روزنه اسرار" می‌تواند برای مخاطب عام نیز دارای جذابیت باشد. دو قسمت از این مجموعه چهارشنبه شب 13 دی ساعت 18:20 و 19:50، از شبکه پویا پخش می‌شود.

نویسنده این انیمیشن نصرالله سلیمیان و مجری طرح آن حسین نظرپور است. استوری بورد بر عهده مهناز یزدانی و ابوالقاسم نظرپور بوده و امور رایانه را حدیث پویانی پارسا، محمد کاظمی و محسن نظرپور انجام داده‌اند. همچنین کامپوزیت و جلوه‌های ویژه برعهده حسین نظرپور است. مدیریت دوبلاژ "روزنه اسرار" را مهرداد معمارزاده اصفهانی عهده‌دار است.

این انیمیشن در 13 قسمت 10 دقیقه‌ای با تکنیک 3 بعدی کامپیوتری و به تهیه کنندگی مرکز پویانمایی صبا تولید شده و تاکنون تنها زمان پخش همین دو قسمت مشخص شده است.
 
