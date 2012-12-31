توجه به زندانها اولویت مدیریت اجرایی لرستان باشد/ مشکلات بودجه ای رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم آقامحمدی صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل زندانهای لرستان گفت: زندانبانی یک کار سخت و طاقت فرساست که توان و انرژی فراوانی را باید بکار گرفت تا بتوان در آن موفق عمل کرد.

وی اظهار داشت: وقتی همه شرایط برای انجام یک کار یا مسئولیت مهیا باشد به طور معمول افراد با فراغ بال انجام وظیفه خواهند کرد اما کار در محیطی مثل زندانهای لرستان با این حجم مشکلات واقعا سخت و طاقت فرساست.

آقامحمدی کسب موفقیت و عملکرد مطلوب در حوزه های مختلف زندانهای استان را شایسته تقدیر دانست و تأکید کرد: استفاده حداکثری از امکانات و منابع موجود از ویژگیهای خوب مجموعه زندانهاست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که زندان دارای یک ساختار امنیتی است لذا توجه خاص به این تشکیلات را نه تنها نباید فراموش کرد بلکه می بایست در اولویت مدیریت اجرایی استان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: وضعیت نابسامان بودجه زندانهای استان مهمترین چالش پیش روی این مجموعه است که به هر شکل ممکن باید تدبیر خاصی برای آن اندیشیده شود.

آقامحمدی اضافه کرد: هرچند در سال جاری مشکلاتی به لحاظ اعتباری و بودجه ای در کشور وجود دارد اما با مطالعه در بخشهای مختلف، می بایست در توزیع بودجه عملیاتی و واقع بینانه عمل کرد.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه از پیگیری های جدی با هدف رفع یا کاهش مشکلات بودجه ای زندانهای استان در آینده ای نزدیک خبر داد.

وی در این رابطه تصریح کرد: مدیریت استان در توزیع بودجه باید با بررسی همه جوانب و شرایط دستگاهها نسبت به تخصیص اعتبارات اقدام کند چرا که مجموعه ای مانند زندانها نمی تواند هم راستا با تشکیلاتی قرار گیرد که در تعریف امنیتی گنجانده نمی شوند.

آقامحمدی افزود: سازمان زندانها در کشور مجموعه ای است که نگاه های بیرونی و درونی به صورت خاص آن را رصد می کنند لذا به خوبی به حساسیت های این مجموعه واقف هستیم و با هماهنگی دیگر اعضاء به زودی طرحی را در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مسائل و مشکلات زندانهای کشور مورد مطالعه قرار خواهیم داد.