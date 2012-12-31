به گزارش خبرنگار مهر، کوروش کمالی‌سروستانی رییس بنیاد سعدی‌شناسی در مراسم جشن تولد ضیاء موحد که عصر دیروز 10 دی به همت شهر کتاب برگزار شد، گفت: تاکنون سیصد عنوان کتاب شامل تصحیحات و تحلیل‌ها درباره سعدی منتشر شده‌اند که می‌توان آنها را در چهار دوره تقسیم کرد. به اعتقاد من کتاب دکتر موحد درباره سعدی در تمام این دوره‌ها یعنی از سال 1316 تاکنون یکی از پنج کتاب نخست در این باره است.

وی سپس متنی شامل تلفیق گفته‌ها و اشعار موحد و اشعار سعدی خواند که بخشی از آن چنین بود: به وقت زاده شد، به وقت آموخت، به وقت سرود، به وقت ترجمه کرد، به وقت نوشت، به وقت فریاد کرد، به وقت سعدی‌شناس شد و به وقت هفتاد ساله.

سپس سخنرانان و اهداکنندگان هدایا به همراه ضیاء موحد برای اهدای جوایز بر روی سن حاضر شدند. پس از اهدای جوایز موحد به سخنرانی پرداخت و با مزاح گفت: از محبت تمام دوستان متشکرم و به اقتضای احترامی که برای همه آنان قائلم مجبورم همه تعریف‌های آنان را تصدیق کنم!

وی افزود: وقتی کوچک بودم یک بار پدرم به من گفت که پسرجان! آب وقتی حرکت می‌کند به پشت‌سرش نگاه نمی‌کند که ببیند چه مسیری را طی کرده است. شعر نو و منطق جدید افق‌های جدیدی را گشودند و ذهنیت تازه هم می‌خواستند. این‌که من سراغ این حوزه‌ها رفتم مساله‌ام راه افتادن دنبال قافله نبود، زیرا من عقب‌گرد نکردم و رفیق نیمه‌راه هم نبودم. این چیزی است که من درباره خودم می‌توانم بگویم.

وی ادامه داد: از آنجایی که من باید همیشه یک حرف تند بزنم این را باید بگویم که عده‌ای برای مد روز وارد این حوزه‌ها می‌شوند و همان اول هم می‌فهمند کار آن‌ها نیست و برمی‌گردند، اما عده‌ای با وجودی که می‌فهمند کار آنها نیست به استادان این حوزه‌ها نیز توهین می‌کنند. درباره این افراد باید بیتی را به آن شعر معروف اضافه کرد که «هرکس نداند و نخواهد که بداند / باید کمکش کرد که در جهل بماند»!