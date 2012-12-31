مجلس و دولت در حال دریبل زدن یکدیگر هستند/ ضرغامی اشتباهاتش را پذیرفت

حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در فتنه‌ها همواره امتحان وجود داشته و ریزش‌ها و رویش‌های جدی را به همراه دارد.



وی با اشاره به راه برخورد با فتنه‌ها اظهار داشت: با داشتن میزان و ترازو برای سنجش می‌توان از فتنه‌ها عبور کرد که همه باید خود را به آن شاقول و تراز کنند چرا که در غیر این صورت خواسته و یا ناخواسته به خطا و اشتباه خواهیم افتاد.



نماینده مردم تهران در خانه ملت با بیان اینکه ولی فقیه تنها میزانی است که باید با آن خود و رفتار سیاسی و اجتماعی دیگران را سنجش کرد، ادامه داد: اگر خلاف این مسیر حرکت کنیم، همانند صدر اسلام ناکثین و‌گاه قاسطین و‌گاه مارقین میداندار معرکه خواهند شد.



وی ادامه داد: دشمنان از هر ابزاری برای اغفال و فریب دیگران بهره می‌برند که این ابزار‌ گاه نظامی، گاهی ‌فرهنگی و گاهی اقتصادی است که از این طریق دلبستگان به دنیا را به سمت خود می‌کشانند و در واقع آنها را می‌خرند.



مجلس و دولت در حال دریبل زدن یکدیگر هستند



حجت الاسلام آقا تهرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره جدید اظهار داشت: هم اکنون مجلس شورای اسلامی وضعیت خوبی را ندارد به گونه‌ای که مجلس و دولت در حال دریبل زدن یکدیگر هستند.



وی با بیان اینکه حفظ آرامش کشور در شرایط کنونی مسئله بسیار مهمی است، افزود: مسئولان نباید دعواهای سیاسی خود را با نامه نگاری‌ها به میان مردم بکشند چرا که این امر ذهنیت مردم را تغییر می‌دهد که بنده در این خصوص با برخی از سران قوا خصوصی صحبت کردم.



کمیسیون فرهنگی، فضای سینمای کشور را با جدیت رصد می‌کنند



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین در پاسخ به سئوالی درخصوص عرصه سینما و فعالیت‌های نظارتی کمیسیون فرهنگی مجلس در این زمینه گفت: برخی از فیلم‌هایی که در ماه‌های اخیر اکران شدند، مشکلات اساسی داشتند که بنا به درخواست 11 نفر از نمایندگان مجلس، وزیر ارشاد و همچنین معاونان وی به مجلس فراخوانده شدند و دغدغه‌های موجود در جامعه نسبت به تولید برخی از فیلم‌ها به آنها منتقل شد و اعلام کردیم در این خصوص کوتاه نخواهیم آمد.



وی ابراز داشت: اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس فضای سینمای کشور را با جدیت رصد می‌کنند و در این راستا هر هفته فرصتی را برای تماشای فیلم‌های در حال اکران و یا فیلم‌هایی که هنوز اکران نشده، قرار می‌دهند تا در مواقع نیاز تذکرات خود را به مسئولان ارائه کنند.



حجت الاسلام آقا تهرانی افزود: در خصوص محتوای برخی فیلم‌ها، بخشی از اشتباهات قابل اغماض است اما اگر مشاهده شود جریانی در کار است تا برخی عقاید را جامعه اشائه کنند این امر قابل پذیرش نیست.



ضرغامی اشتباهاتش در تولید فیلم یک خانواده محترم را پذیرفت



وی در ادامه گفت: در خصوص ساخت فیلم یک خانواده محترم نیزآقای ضرغامی به کمیسیون فرهنگی مجلس دعوت شد تا نسبت به تولید این فیلم که مورد اعتراض نمایندگان و مردم قرار گرفته بود، توضیح دهد که در این جلسه رئیس صدا و سیما اشتباهات خود را پذیرفت و عنوان کرد در تولید این فیلم نباید به برخی از افراد اعتماد می‌کرد.



دبیر کل جبهه پایداری در ادامه با بیان اینکه صدا و سیما هم اکنون قانون و خط مشی درستی ندارد، اظهار داشت: یکی از کارهایی که در کمیسیون فرهنگی مجلس دنبال شد تدوین قانون صدا و سیما بود.



وی افزود: اساسنامه صدا و سیما و همچنین نظارت بر فعالیت صدا و سیما به طور جدی در قانون جدید مورد بررسی قرار گرفته که این مباحث در اختیار مسئولان صدا و سیما قرار گرفته که آنها نیز الحاقاتی بر آن افزوده‌اند و مقرر شد تا بعد از تعطیلات مجلس در اولین فرصت در صحن مجلس بحث شود.



نیم ساعت قبل و بعد از اذان هواپیمایی پرواز نمی‌کند



حجت الاسلام آقا تهرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات فرهنگی که در مسائل فرودگاهی کشور وجود دارد، اظهار داشت: متاسفانه برخی از پرواز‌ها در ایران در زمان اذان و به خصوص در موقع اذان صبح صورت می‌گرفت که در این خصوص وزیر راه و شهرسازی به کمیسیون فرهنگی مجلس آمد و با طرح این مسائل، مقرر شد درباره حجاب و عفاف شرکت‌های هواپیمایی و همچنین ساعت پرواز هواپیما‌ها تغییراتی اعمال شود.



وی افزود: با دستور وزیر و همچنین سازمان هواپیمایی کشور مصوب شد، هیچ پروازی هنگام اذان به خصوص اذان صبح انجام نشود و پرواز‌ها حداقل نیم ساعت قبل و پس از اذان اجازه پرواز خواهند داشت.



دبیر کل جبهه پایداری، همچنین عنوان کرد: متاسفانه در ماه مبارک رمضان در هواپیما‌ها به مسافران غذا داده می‌شد که این کار شرعاَ جایز نبود و این زمینه نیز نامه‌ای به وزیر نوشتیم و اعلام کردیم این کار باید متوقف و پول غذا نیز باید به مسافران پس داده شود همانگونه که در سایرکشورهای اسلامی نیز می‌بینیم در ماه مبارک رمضان غذا به مسافران داده نمی‌شود.



وی عنوان کرد: پیشنهاد شد یکی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس به منظور تقویت نظارت‌ها در حوزه حمل و نقل حضوری جدید داشته باشد و مشکلات فرهنگی این بخش را دنبال کند.



برخی‌ها در کشور ویژه خواری می‌کنند



حجت الاسلام آقا تهرانی همچنین در خصوص نطق آقای رسایی در مجلس اظهار داشت: عیبی که وجود دارد اینکه برخی‌ها در کشور ویژه خواری می‌کنند که باید توجه داشت باید با همه افراد در جامعه به یک نحو برخورد شود که آقای رسایی نیز به این تبعیض موجود اعتراض داشت.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: مهدی هاشمی تخلفاتی داشته که نباید به خاطر اینکه فرزند آقای هاشمی رفسنجانی است با او به گونه‌ای دیگر برخورد شود و در واقع همه باید در برابر قانون یکسان باشند.

