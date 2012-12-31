بازیکنان آلمان سال 2012 را فراموش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آلمان پس از اینکه موفق شد بدون شکست به رقابت‎های یورو 2012 راه پیدا کند، در مرحله نیمه نهایی این رقابت‎ها با نتیجه 2 بر یک مقابل ایتالیا تن به شکست داد. این تیم در ماه اکتبر هم در دیداری دوستانه در حالیکه با نتیجه 4 بر صفر از سوئد پیش بود در نهایت با تساوی به کار خود مقابل این تیم پایان داد.

سرمربی تیم فوتبال آلمان در گفتگویی که با "بیلد" داشته گفته که این تیم نیاز به تقویت شدن دارد و اعتقاد دارد که آنها می توانند فاتح جام جهانی 2014 برزیل شوند.

یواخیم لو گفت: سال 2013 سال تمرکز برای ما خواهد بود. باید هرکاری انجام دهیم تا قدرت بازگشت‌پذیری خود را بهبود بخشیم. با انجام این کار آلمان می تواند به قهرمانی در جام جهانی 2014 خوشبین باشد. غالبا با اتفاقات غیرمنتظره در فوتبال مشکل داریم. ما دستمان را بر روی بخاری نگه می داشتیم که این امر موجب سوختگیمان می شد.