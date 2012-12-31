  1. ورزش
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

یواخیم لو:

بازیکنان آلمان سال 2012 را فراموش کنند

بازیکنان آلمان سال 2012 را فراموش کنند

سرمربی تیم فوتبال آلمان در آستانه سال نوی میلادی از بازیکنان تیمش خواست غم و غصه سال 2012 را فراموش کنند و با انرژی وارد سال جدید شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آلمان پس از اینکه موفق شد بدون شکست به رقابت‎های یورو 2012 راه پیدا کند، در مرحله نیمه نهایی این رقابت‎ها با نتیجه 2 بر یک مقابل ایتالیا تن به شکست داد. این تیم در ماه اکتبر هم در دیداری دوستانه در حالیکه با نتیجه 4 بر صفر از سوئد پیش بود در نهایت با تساوی به کار خود مقابل این تیم پایان داد.

سرمربی تیم فوتبال آلمان در گفتگویی که با "بیلد" داشته گفته که این تیم نیاز به تقویت شدن دارد و اعتقاد دارد که آنها می توانند فاتح جام جهانی 2014 برزیل شوند.

یواخیم لو گفت: سال 2013 سال تمرکز برای ما خواهد بود. باید هرکاری انجام دهیم تا قدرت بازگشت‌پذیری خود را بهبود بخشیم. با انجام این کار آلمان می تواند به قهرمانی در جام جهانی 2014 خوشبین باشد. غالبا با اتفاقات غیرمنتظره در فوتبال مشکل داریم. ما دستمان را بر روی بخاری نگه می داشتیم که این امر موجب سوختگیمان می شد.

کد مطلب 1780255

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