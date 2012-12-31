دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون 50 هزار و 100 نفر برای پذیرش در این دورهها ثبتنام کردهاند.
وی افزود: داوطلبان ثبتنام در دورههای کاردانی فنی و کاردانی حرفهای پودمانی نظام آموزش مهارتی دانشگاه علمی کاربردی در مهلت مقرر میتوانند با مراجعه به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به مشاهده دفترچه، خرید الکترونیکی کارت اعتباری ثبتنام به وسیله کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و ثبت نام خود اقدام کنند.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: پذیرش دورههای کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی بصورت بدون کنکور و براساس معدل دیپلم انجام می شود و به پذیرفته شدگان معافیت تحصیلی تعلق می گیرد.
