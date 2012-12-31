بارش برف و کاهش شدید دما در مناطق کوهستانی استان گیلان

یک کارشناس هواشناسی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دمای هوا استان کاهش چشمگیری داشته و این دما هم اکنون در ارتفاعات بین 10 تا 12 و در مناطق جلگه ای 5 تا 7 درجه سانتیگراد است.

سحر صالح افزود: بیشترین بارندگی نیز به ترتیب در بندر انزلی 18 میلیمتر، لاهیجان با 15 میلیمتر و رشت با 14 میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: همچنین با کاش دما در ماسوله چهار و در دیلمان شهرستان سیاهکل دو سانتیمتر برف به زمین نشسته است.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه های گیلان هم اکنون در ماسوله، دیلمان، حشمت آباد رودبار و ارتفاعات املش برف شدید می بارد، ارتفاع برف در این مناطق بین 5 تا 10 سانتیمتر گزارش شده است.