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۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۵

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بارش برف و کاهش شدید دما در مناطق کوهستانی استان گیلان

بارش برف و کاهش شدید دما در مناطق کوهستانی استان گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: با ریزش باران در مناطق جلگه ای گیلان، بارش شدید برف نیز از بامداد امروز در مناطق کوهستانی استان آغاز شده که موجب کاهش 5 تا 12 درجه ای دمای هوا در نقاط مختلف استان شده است.

یک کارشناس هواشناسی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دمای هوا استان کاهش چشمگیری داشته و این دما هم اکنون در ارتفاعات بین 10 تا 12 و در مناطق جلگه ای 5 تا 7 درجه سانتیگراد است.

سحر صالح افزود: بیشترین بارندگی نیز به ترتیب در بندر انزلی 18 میلیمتر، لاهیجان با 15 میلیمتر و رشت  با 14 میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: همچنین با کاش دما در ماسوله چهار و در دیلمان شهرستان سیاهکل دو سانتیمتر برف به زمین نشسته است.

 بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه های گیلان هم اکنون در ماسوله، دیلمان، حشمت آباد رودبار و ارتفاعات املش برف شدید می بارد، ارتفاع برف در این مناطق بین 5 تا 10 سانتیمتر گزارش شده است.

کد مطلب 1780260

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