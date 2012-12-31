سلفی ها یک مسیحی را ذبح کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، آندری آرباشه یک مرد 38 ساله مسیحی در آستانه سال نو میلادی از سوی شورشیان در بخش شمالی سوریه در راس العین ربوده و سر بریده شد.

یک راهبه مسیحی با اعلام این خبر از کشورهای غربی به خطر نادیده گرفتن خشونت ها در سوریه انتقاد کرد.

"آنیس مریم دو لا کروا" گفت: آرباشه یک راننده تاکسی بوده و پس از آنکه برادرش شورشیان را متهم به اقدامات راهزنی کرده بود ربوده و کشته شد.

این زن راهبه گفت: پیکر بدون سر این راننده در کنار جاده ای که در اطراف آن سگ های گرسنه پرسه می زنند، پیدا شده است.

این پیرو حضرت مسیح به تازگی ازدواج کرده بود و قرار بود صاحب فرزند شود.

خشونت ها در سوریه در چند ماه گذشته بصورت قومی و فرقه ای درآمده و پیروان دیگر مذاهب و اقلیت ها در این کشور از تامین جانی برخودار نیستند.

سازمان های بین المللی نسبت به کشتار پیروان ادیان دیگر در سوریه و عدم تحمل و بردباری از سوری شورشیان مسلح هشدار داده اند.

سایت شبکه العربیة نیز با انتشار خبر فوق، آن را هشداری در زمینه تشدید جنگ فرقه‎ای در سوریه دانست.