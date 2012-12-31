مقابل شهرداری زاهدان ساده باختیم

سیدروح الله شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش والیبالیست های سفیر قم برای کسب جواز صعود به پلی آف بازی های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور، تصریح کرد: این مهم را در دیدارهای آتی لیگ دسته اول به دست خواهیم آورد.



وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت تیم ما در جدول رده‌بندی به شکلی است که هنوز شانس زیادی به رسیدن به جمع چهار تیم بالای جدول امیدوار هستیم اما وظیفه مهمی بر عهده داریم و باید برای حضور در پلی آف چهار تیم بالای جدول برای بهبود موقعیت تیم در سه دیدار آتی تلاش کنیم.



سرمربی تیم والیبال سفیر قم عنوان کرد: تیم ما در دیدار خانگی مقابل تیم والیبال شهرداری زاهدان متاسفانه بخت و اقبال چندانی نداشت و عدم تمرکز در لحظات پایانی هر گیم و به خصوص در امتیازات آخر تاثیر مستقیم در نتیجه نگرفتن تیم ما در این مسابقه داشت.



وی با بیان اینکه در این دیدار نتوانستیم مقابل تیم حریف که از مهره های کلیدی و مطرح برخوردار بود، خودمان را نشان بدهیم، اضافه کرد: بر خلاف دیدارهای قبل خود در نیم فصل دوم مرحله گروهی که نمایش خیره‌کننده‌ای برابر حریفان داشتیم، اما در این دیدار نتوانستیم چهره پرفروغی داشته باشیم.



شفیعی با اشاره به اینکه تیم شهرداری زاهدان در هر سه گیم از فرصت‌های خود بهتر بهره برد، یادآور شد: با اینکه در این دیدار مقابل تیم رده دوم جدول گروه نخست شکست خوردیم اما این باخت چیزی از ارزش‌های بازیکنان ما کم نمی‌کند.



وی ادامه داد: تیم والیبال سفیر قم تیم بسیار خوب و یک‌دستی شده است و بازیکنان تیم ما با انگیزه در ادامه بازی‌های مرحله گروهی برابر تیم‌ها حاضر می‌شوند و قطعا بازی‌های خوب آنها سبب خواهد شد در مرحله پلی آف حضور پیدا کنیم.



مربی تیم والیبال سفیر قم با بیان اینکه ما قبل از دیدار نقاط ضعف و قوت تیم شهرداری زاهدان را شناسایی کرده بودیم، بیان کرد: ما این تیم را از قبل شناسایی کرده بودیم، ولی نتوانستیم کاری بکنیم و بازی به سود میهمان ما تمام شد و در واقع خیلی ساده این بازی را باختیم.



وی تاکید کرد: تمام بازیکنان تیم بسکتبال جهش ترابری قم در این دیدار با جان و دل بازی کردند، ولی ما می‌دانیم که از این هفته به بعد باید به سه بازی باقی مانده مرحله گروهی به شکل دیدارهایی حساس و سرنوشت ساز برای کسب صعود به مرحله پلی آف نگاه کنیم.



تیم والیبال سفیر قم در دیدار داخل خانه هفته یازدهم رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور سه بر صفر مغلوب تیم شهرداری زاهدان شد تا با 14 امتیاز در مکان ششم جدول قرار بگیرد.

