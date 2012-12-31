  دين، حوزه، انديشه
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

انتشار چهار نمایشنامه عرفانی در "و آن گاه رستاخیزی در من آغاز شد"

خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: کتاب "و آن گاه رستاخیزی در من آغاز شد" نوشته ابوالقاسم غلامحیدر با مقدمه محمد بقایی ماکان که حاوی چهار نمایشنامه عرفانی است از سوی انتشارات شور آفرین منتشرشد.

مضامین اصلی نمایشنامه‏های این کتاب بر محور نفس و جوهر انسانی است، سفری است از برون به درون. نویسنده در هر یک از نمایشنامه‏ها به جست و جوی حقیقت انسان بر می‎آید و ظرایف روح آدمی را از منظرهای مختلف مورد توجه قرار می‎دهد. از میان مناظری که بدان توجه دارد، دلپذیرترینش وادی عشق است که حالات گونه گونش را می‎نمایاند. نگاه وی به عشق، نگاهی لاهوتی است تا ناسوتی. و اگر از عشق انسانی و زمینی سخن می‎گوید کمال آن را در معشوق ازلی  و ابدی می‏جوید.

عشق و حالات آن در واقع رگه‏ مشترکی است که آثارش را به هم پیوند می‏دهد. به نظر می‏رسد او اندیشه‏ای را در این باب دنبال می‎کند که دوره طفولیت خود را می‎گذراند و می‏رود تا قوام بیابد. این که او در هر یک از نمایشهایش به یکی از وادیهای عشق گام می‎گذارد و بعد نه تنها خود، بلکه خواننده را نیز حیران می‎گذارد شاید ایرادی نباشد زیرا: هرچه گویم عشق را شرح و بیان/ چون به عشق آیم خجل باشم از آن.


آثار غلامحیدر به طور کلی در فضایی مابعدالطبیعی و عرفانی نطفه می‎بندد و پایان می‎گیرد که در ساختار فکری او به عنوان اموری یقینی جایی خاص دارند. پایان گرفتن نمایشنامه‏های وی فقط جنبه صوری دارد وگرنه آغاز و درآمدی است برای تأمل در اندیشه و مضمونی که مطرح می‏سازد؛ یعنی نمایشنامه به ضرورت قالب به پایان می‏رسد، حال آن که محتوا همانند هر موضوع مابعدالطبیعی، بی پایان و بدون نتیجه قطعی در فضایی حیرت آلود باقی می‏ماند و ذهن خواننده را به خود مشغول می‎کند.

کتاب پس از مقدمه مبسوط محمد بقایی ماکان چهار نمایشنامه را دربرمی‎گیرد. غم در غیاب خداوند، افسانه مردی که پوست می‎انداخت، چشم‏هایش؛ آه و زمزمه، و آن گاه رستاخیزی در من آغاز می‎شود.

این کتاب در 128 صفحه از سوی انتشارات شورآفرین در زمستان امسال و برای نوبت اول روانه بازار شده است.

