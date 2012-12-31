انتشار چهار نمایشنامه عرفانی در "و آن گاه رستاخیزی در من آغاز شد"

مضامین اصلی نمایشنامه‏های این کتاب بر محور نفس و جوهر انسانی است، سفری است از برون به درون. نویسنده در هر یک از نمایشنامه‏ها به جست و جوی حقیقت انسان بر می‎آید و ظرایف روح آدمی را از منظرهای مختلف مورد توجه قرار می‎دهد. از میان مناظری که بدان توجه دارد، دلپذیرترینش وادی عشق است که حالات گونه گونش را می‎نمایاند. نگاه وی به عشق، نگاهی لاهوتی است تا ناسوتی. و اگر از عشق انسانی و زمینی سخن می‎گوید کمال آن را در معشوق ازلی و ابدی می‏جوید.

عشق و حالات آن در واقع رگه‏ مشترکی است که آثارش را به هم پیوند می‏دهد. به نظر می‏رسد او اندیشه‏ای را در این باب دنبال می‎کند که دوره طفولیت خود را می‎گذراند و می‏رود تا قوام بیابد. این که او در هر یک از نمایشهایش به یکی از وادیهای عشق گام می‎گذارد و بعد نه تنها خود، بلکه خواننده را نیز حیران می‎گذارد شاید ایرادی نباشد زیرا: هرچه گویم عشق را شرح و بیان/ چون به عشق آیم خجل باشم از آن.



آثار غلامحیدر به طور کلی در فضایی مابعدالطبیعی و عرفانی نطفه می‎بندد و پایان می‎گیرد که در ساختار فکری او به عنوان اموری یقینی جایی خاص دارند. پایان گرفتن نمایشنامه‏های وی فقط جنبه صوری دارد وگرنه آغاز و درآمدی است برای تأمل در اندیشه و مضمونی که مطرح می‏سازد؛ یعنی نمایشنامه به ضرورت قالب به پایان می‏رسد، حال آن که محتوا همانند هر موضوع مابعدالطبیعی، بی پایان و بدون نتیجه قطعی در فضایی حیرت آلود باقی می‏ماند و ذهن خواننده را به خود مشغول می‎کند.

کتاب پس از مقدمه مبسوط محمد بقایی ماکان چهار نمایشنامه را دربرمی‎گیرد. غم در غیاب خداوند، افسانه مردی که پوست می‎انداخت، چشم‏هایش؛ آه و زمزمه، و آن گاه رستاخیزی در من آغاز می‎شود.

این کتاب در 128 صفحه از سوی انتشارات شورآفرین در زمستان امسال و برای نوبت اول روانه بازار شده است.