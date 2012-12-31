انتشار چهار نمایشنامه عرفانی در "و آن گاه رستاخیزی در من آغاز شد"

مضامین اصلی نمایشنامههای این کتاب بر محور نفس و جوهر انسانی است، سفری است از برون به درون. نویسنده در هر یک از نمایشنامهها به جست و جوی حقیقت انسان بر میآید و ظرایف روح آدمی را از منظرهای مختلف مورد توجه قرار میدهد. از میان مناظری که بدان توجه دارد، دلپذیرترینش وادی عشق است که حالات گونه گونش را مینمایاند. نگاه وی به عشق، نگاهی لاهوتی است تا ناسوتی. و اگر از عشق انسانی و زمینی سخن میگوید کمال آن را در معشوق ازلی و ابدی میجوید.
عشق و حالات آن در واقع رگه مشترکی است که آثارش را به هم پیوند میدهد. به نظر میرسد او اندیشهای را در این باب دنبال میکند که دوره طفولیت خود را میگذراند و میرود تا قوام بیابد. این که او در هر یک از نمایشهایش به یکی از وادیهای عشق گام میگذارد و بعد نه تنها خود، بلکه خواننده را نیز حیران میگذارد شاید ایرادی نباشد زیرا: هرچه گویم عشق را شرح و بیان/ چون به عشق آیم خجل باشم از آن.
آثار غلامحیدر به طور کلی در فضایی مابعدالطبیعی و عرفانی نطفه میبندد و پایان میگیرد که در ساختار فکری او به عنوان اموری یقینی جایی خاص دارند. پایان گرفتن نمایشنامههای وی فقط جنبه صوری دارد وگرنه آغاز و درآمدی است برای تأمل در اندیشه و مضمونی که مطرح میسازد؛ یعنی نمایشنامه به ضرورت قالب به پایان میرسد، حال آن که محتوا همانند هر موضوع مابعدالطبیعی، بی پایان و بدون نتیجه قطعی در فضایی حیرت آلود باقی میماند و ذهن خواننده را به خود مشغول میکند.
کتاب پس از مقدمه مبسوط محمد بقایی ماکان چهار نمایشنامه را دربرمیگیرد. غم در غیاب خداوند، افسانه مردی که پوست میانداخت، چشمهایش؛ آه و زمزمه، و آن گاه رستاخیزی در من آغاز میشود.
این کتاب در 128 صفحه از سوی انتشارات شورآفرین در زمستان امسال و برای نوبت اول روانه بازار شده است.
