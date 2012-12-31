سینه زنی عزاداران حسینی شیراز در مراسم اربعین

حجت الاسلام ولی الله محمودی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال تمامی بخشهای استان فارس بسیج شدند تا بتوانند اربعین حسینی را با شکوه هرچه بیشتر در حرم شاهچراغ برگزار کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در تاسوعای حسینی به علت بارندگی نتوانستیم آن گونه که شایسته این امام بزرگوار است مراسم عزاداری برگزار کنیم از طرف شورای فرهنگی عمومی تصمیم گرفته شد اربعین را به بزرگترین گردهمایی حسینی تبدیل کنیم.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس اضافه کرد: در عزاداری حسینی تمامی مراکز و ادارات دولتی ،خصوصی، کانونهای فرهنگی و دیگر نهادهای مردمی همکاری دارند و با رویه ایی متفاوت برپا می شود.

حجت الاسلام محمودی نژاد با اشاره به اینکه مراسم از 9.30 آغاز می شود مطرح کرد: در مراسم اربعین امسال دکل استفاده نمی شود و همچنین سخنرانی برگزار نمی شود تا عزاداران بتوانند تا قبل از نماز ظهر به صورت یک دست و یک شکل به سینه زنی بپردازند.

وی با اشاره به اینکه در مراسم اربعین زنجیر زنی نیز برگزار نمی شود، افزود: بیش از 50 اداره آمادگی خود را برای حضور در این مراسم اعلام کرده اند و همچنین از همه مردم و اقشار دوستدار حسین دعوت می شود تا در این مراسم با شکوه شرکت کنند تا امسال بتوانیم عزاداری در خور شان این امام بزرگوار برپا کنیم.