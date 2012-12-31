صادق زبیا کلام در گفتگوی باخبرنگار مهر در پیش بینی از وضعیت اصولگرایان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری گفت: مشکل اساسی که در ارودگاه اصولگرایان وجود دارد و آنها را به دو گروه تقسیم می کند بر سر احمدی نژاد است که می توان آنها را به اصولگرایان موافق و مخالف دکتر احمدی نژاد تقسیم کرد.

وی افزود:این اختلافات در سال 84 هم وجود داشت اما وجود رقیبی مانند آیت الله رفسنجانی باعث اتحاد این دو اردوگاه شد، همین رویه در سال 88 نیز تکرار شد و اصلاح طلبان باعث اتحاد این دو گروه شدند.

این تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: بعد از 22 خرداد هیچگونه دلیلی برای اتحاد ظاهری اصولگرایان وجود نداشت چون عملاً قدرت و نفوذ آقای هاشمی رفسنجانی گرفته شد و اصلاح طلبان نیز از بین رفتند .

وی تصریح کرد: بعد از 22 خرداد 88 دودستگی بین اصولگرایان ایجاد و شکاف بین آنها عمیق تر شد و این را در انتخابات مجلس نهم دیدیم، در آن انتخابات اصولگرایان به مخالفان و موافقان احمدی نژاد تقسیم شدند که جریان منتسب به آقای احمدی نژاد 100 کرسی را از آن خود کرد و مخالفان وی 100 الی 150 کرسی مجلس را تصاحب کردند .

زیبا کلام اعتقاد دارد : هر چقدر به 24 خرداد 92 نزدیک می شویم این اختلافات بیشتر و بیشتر خواهد شد، اما پیش بینی پیروز انتخابات 92 از اکنون دشوار است، آنچه مشخص است این است که دکتر احمدی نژاد کسی نیست که به این سادگی ها مانند خاتمی و رفسنجانی بپذیرد که دیگر در مملکت کاره ای نیست.

وی ابراز عقیده کرد: تمام اصولگرایانی که فکر می‌کنند بعد از 24 خرداد 92 احمدی نژاد به دانشگاه علم و صنعت برود و در آنجا چند واحد درس بدهد و یا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شود، سخت در اشتباهند و وی به این سادگی ها از قطار قدرت پیاده نخواهد شد.

زیبا کلام سازوکار ورود اصولگرایان به انتخابات را اینگونه برشمرد: ورود اصولگرایان به انتخابات بستگی به احمدی نژاد دارد، جریان منتسب به احمدی نژاد است که حاضر به تمکین از رهبری اصولگرایان نیست، اصولگرایان مخالف احمدی نژاد از خدا می خواهند که احمدی نژاد بپذیرد که آقای ولایتی ، حدادعادل و یا لاریجانی رئیس جمهور بشود، ولی مطلقا احمدی نژاد این را نخواهد پذیرفت.

این فعال سیاسی گفت: احمدی نژاد در وهله اول تلاش می کند تا رحیم مشایی تایید صلاحیت بشود همانگونه که آقای معین در سال 84 تایید صلاحیت و وارد رقابت شد، اگر احمدی نژاد به این نتیجه برسد که مخالفت با رحیم مشایی آنقدر زیاد هست که نمی تواند بر روی وی حساب کند به سراغ گزینه های دیگری می رود.

وی افزود: انتخاب دوم آقای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 92 ، آیت الله شاهرودی خواهد بود، بنابر دلایلی که خیلی پیچیده است مناسبات میان آیت الله شاهرودی و جریان احمدی نژاد خیلی خوب بوده و این رابطه بهتر از رابطه آقای احمدی نژاد با آیت الله مهدوی کنی است، بنابراین انتخاب دوم جریان احمدی نژاد آیت الله شاهرودی است .



به عقیده زیبا کلام اگر آیت الله شاهرودی نپذیرد که وارد بازی انتخابات ریاست جمهوری شود ، انتخاب سوم و بسیار با اکراه آقای احمدی نژاد، علی اکبر صالحی است، صالحی تنها فرد نزدیک به احمدی نژاد است که می تواند مورد قبول اصولگرایان قرار گیرد و دو طرف بر روی وی توافق کنند .

زیبا کلام گفت:بنابراین اولویت اول احمدی نژاد در انتخابات رحیم مشایی ، دوم آیت الله شاهرودی و سوم صالحی است اما ممکن است احمدی نژاد نتواند هیچکدام از این سه نفر را وارد جریان انتخابات کند که در آن صورت معلوم نیست سیاست ایشان چگونه خواهد بود.

وی اظهار داشت: اگر مشایی وارد میدان بشود در یک صورت شانس پیروزی دارد و آن هم این است که اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نکنند، تنها کسی که می تواند مقابل احمدی نژاد بایستد خاتمی است، دلیل نیز این است که اگر اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نکنند، درصدی از رای دهندگان بالقوه اصلاح طلبان با توجه به این خود نامزد ندارند ممکن است به مشایی رای بدهند و وی ده الی سی درصد از رای آنان را جذب کند.

